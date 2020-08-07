ДТП в Вильяндимаа: погиб 25-летний водитель без прав

ДТП произошло примерно в 19:30, передает пресс-служба Департмента полиции и погранохраны.

По первоначальной информации, автомобиль Audi ехал по дороге Хеймтали — Ууэ-Каристе — Абья-Палуоя. Машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу.

Сидевший рядом с водителем мужчина был пристегнут ремнем безопасности, и он не пострадал в ДТП.