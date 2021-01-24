ДТП в Таллинне: неподалеку от Т1 фургон столкнулся с трамваем

Столкнулись трамвай и фургон Mercedes-Benz Sprinter, сообщает полиция. Пассажиры трамвая не пострадали, а вот водителю и пассажиру фургона увезли на скорой помощи в больницу. По предварительным данным, водителю фургона стало плохо и он не справился с управлением. К 14.40 последствия ДТП были устранены и движение было вновь восстановлено.

Kella 12 ajal põrkasid Tallinnas Pae peatuse juures kokku tramm ja kaubik Mercedes-Benz Sprinter. Tramm paiskus saadud löögist rööbastelt maha, kuid reisijad viga ei saanud. Kaubikus sai viga kaks inimest, neist üks raskelt. Õnnetuse asjaolud on täpsustamisel. #PõhjaP #Politsei — Politsei (@Politsei) January 24, 2021



"Микроавтобус ехал в сторону маяка. На перекрестке был для движения в эту сторону красный свет, для трамвая зелёный. Трамвай начал движение, в это время микроавтобус без остановки ехал прямо на красный свет и врезался в трамвай. Остальные авто остановились перед стоп линией светофора. Я позвонила сразу 112, но вызов был уже принят. Тут же приехала скорая и полиция. Первое что пришло в голову, что водителю стало плохо за рулём. Хотя у нас часто спешат проскочить на красный, когда трамвай уже начинает движение. Это не первая подобная авария" - рассказывает очевидица события в популярной группе фэйсбука Таллиннцы.

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