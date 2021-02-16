16.02.2021, 13:50

ДТП на перекрестке в центре Таллинна нарушило работу светофоров


EST
Liikluspildid
LiikluspildidFoto: Andres Putting

В результате произошедшего сегодня рано утром ДТП в Таллинне были повреждены кабели и конструкции светофоров на перекрестке Мере пст и улицы Садама, из-за чего потребовалось отключить и несколько систем светофоров на близлежащих перекрестках.

Для обеспечения безопасности пришлось отключить светофоры на перекрестках Мере пст и улицы Садама, Мере пст и улицы Кай, Пыхья пст и улицы Суур-Раннавярава, а также на пешеходном переходе возле Горхолла. Все эти системы светофоров получали питание в точке подключения, пострадавшей в результате аварии.

Таллиннский департамент транспорта занимается восстановлением безопасной работы перекрестков и установкой временных светофоров. К настоящему моменту нарушена лишь работа светофора, расположенного на перекрестке Мере пст и улицы Садама. Работа светофоров на остальных перекрестках восстановлена.

Читайте также: