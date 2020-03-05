Друзья устроившего смертельную аварию алководителя с Сааремаа раскрывают карты: ”Вечеринки в деревне постоянно заканчивались пьяной ездой”

В четверг, 9 января, дальнобойщик Рейнарт вернулся из двухнедельной рабочей поездки. 14 января он должен был отправиться в следующую. Около года назад мужчина разошелся со своей спутницей жизни. Расставание было болезненным. Жил он один в квартире на первом этаже многоквартирного дома в деревне Торнимяэ. В соседнем доме, с бабушкой и дедушкой, жила его дочь младшего школьного возраста, которую в воскресенье Рейнарт должен был забрать к себе.

”Андрес сказал, что утром пойдет с отцом в лес. Сказал, посмотрим, что будет в субботу, сходим в баню”, — вспоминает один из друзей мужчины. Вся последующая цепочка событий стала для него полной неожиданностью.

В действительности Рейнарт уже в пятницу начал пить. Все знали, что на определенной стадии ”вечеринки” в игру вступают машины. Источники говорят, что за руль в состоянии алкогольного опьянения садились почти все мужчины из окружения Рейнарта. Пьяными они ездили не для того, чтобы кого-то подбросить или добраться куда-то, а от скуки.

SÕIT: Andres oli oma rekajuhi töö üle uhke ja jagas mitmeid ametipidamise ajal tehtud fotosid ka sostsiaalmeedias.



Ранее Рейнарт уже наказывался за подобные деяния и в Эстонии, и за границей. Пьяным за рулем его останавливали в Германии, Швеции и Бельгии. В Финляндии он попался на превышении скорости.

Когда Рейнарт в состоянии алкогольного опьянения хотел сесть за руль, переубедить его было трудно. ”Ему несчетное количество раз пытались помешать. Прятали ключи, но он кричал, обижался и уходил. Мне самому неоднократно приходилось выбрасывать ключи от машины в дождь на картофельном поле, а потом искать их в земле”, — рассказывает один из друзей Рейнарта.