Друзья устроившего смертельную аварию алководителя с Сааремаа раскрывают карты: ”Вечеринки в деревне постоянно заканчивались пьяной ездой”

Как бы то ни было, в пятницу, 10 января, меры безопасности не сработали. Что именно случилось, друзья не знают до сих пор. По какой причине Рейнарт отправился в Курессааре, который находится почти в 60 км от его дома, неизвестно. ”Где я и как тут оказался?” — написал Рейнарт в субботу утром в Snapchat и приложил фото своей машины на парковке многоквартирного дома. Это дало полиции основания полагать, что туда он тоже ехал пьяным. По некоторым данным, Рейнарт говорил, что собирается навестить какую-то женщину, но никто из друзей ничего об этом не знает.
После 14:30 Рейнарт отправился на своем Audi обратно в Торнимяэ. Ему позвонила дочка и попросила протрезветь. Примерно за десять километров до места, где произошла трагическая авария, его автомобиль заметили патрульные и установили, что он движется со скоростью 138 км/ч.
”Он уже раньше один или два раза уезжал от полиции. Наверное, думал, что и на этот раз уедет”, — рассуждает один из друзей Рейнарта.
От Курессааре он успел отъехать примерно на 15 километров. Какой именно была его скорость в момент аварии, пока неясно. В результате ДТП погибли 27-летняя женщина, 58-летняя женщина и 9-месячный ребенок. Еще одна женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Рейнарт знал погибших.
Через час после аварии в больнице у Рейнарта взяли анализы, которые показали алкогольное опьянение в 3,6 промилле. При этом, по неизвестной причине, образец крови в качестве улики, как этого просила полиция, взят не был. Оплошность вскрылась лишь через четыре часа, когда стрелки часов показывали 18:55. Тогда в крови Рейнарта содержалось ”всего” 1,8 промилле.
Больница Курессааре, ссылаясь на тайну следствия, оказалась говорить изданию, что произошло с анализами.
Когда 7 февраля суд обсуждал заключение Рейнарта под стражу, заседание затянулось. Защитник мужчины Ану Тоомемяги потребовала объяснений относительно того, какую именно степень опьянения выявили у ее подзащитного. Прокурор Раймер Амур показал несколько цифр, но в итоге постановил исходить из ”как минимум 1,8 промилле”.
Сейчас Андрес Рейнарт находится в Таллиннской тюрьме. Обстоятельств аварии он практически не помнит. После операции мужчина ограничен в передвижениях. Друзьям он сказал, что примет любое наказание, которое ему назначат.
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