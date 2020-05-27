27.05.2020, 11:15

Друзья убитой сожителем в Кивиыли: он расправился с ней и пошел в город пить водку

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Кярт Анвельт
EST
Друзья убитой сожителем в Кивиыли: он расправился с ней и пошел в город пить водку
Kiviõlis naise surmani viinud loos olid ohumärgid olemas juba varem. Kahjuks ei osanud ei keegi kõrvalseisja ega ohver ise midagi ette võtta, et traagilist lõppu ära hoida. Foto ei ole sündmusega seotud.Foto: Shutterstock

В минувшую пятницу, 22 мая, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кивиыли было найдено тело 37-летней женщины с признаками насилия. Полиция задержала в качестве подозреваемого 35-летнего сожителя потерпевшей, пишет Eesti Päevaleht.

Подробно комментировать случай полиция и прокуратура пока не могут, но одна из близких подруг убитой — назовем ее Ритой — согласилась поговорить с журналистами. ”Я с этим мужчиной знакома не была. Мы с друзьями знали, что он вор и прохиндей, сидел в тюрьме. Знали, что он и раньше применял насилие и бил женщин. Мы предупреждали Кристи, чтобы она держалась от него подальше, но, к сожалению, она не послушалась. Пожалуйста, предупредите всех женщин, чтобы они не связывались с ним”, — начинает свой рассказ женщина.

Когда именно познакомились Кристи и Евгений, Рита не знает, но более тесное общение началось четыре месяца назад после одного дня рождения. По словам женщины, Евгений довольно быстро переехал к Кристи. ”У него была съемная квартира в Кивиыли, но он за нее не платил и его собирались выселять, а Кристи по доброте душевной его приютила. Ей всегда было всех жалко, она всегда всем помогала. Кристи уже долгое время была одна и искала ”того самого””.

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Рита говорит, что Кристи любила кошек и была очень трудолюбивой. Работала на Раквереском мясокомбинате. ”К работе она относилась очень серьезно. В пятницу или субботу мы иногда устраивали шашлыки и пропускали по несколько пив, но рабочие дни для нее — святое. Она — молодец”.

"Вел в CityAlko и заставлял покупать водку"

Если раньше Кристи выходила на работу даже немного заболевшей, то в последние полтора месяца несколько раз брала больничный. ”Скорее всего, тогда Женя начал ее лупить”, — говорит Рита и добавляет, что коллеги стали замечать у Кристи небольшие синяки, которые та объясняла падениями.

Кристи работала по сменам. Евгений всегда провожал ее на развозку и встречал с нее. ”Всегда в прямом смысле брал под руку, вел в CityAlko и заставлял покупать водку”, — рассказывает подруга. Если раньше Рита и Кристи часто встречались за чашкой кофе, то в последние два месяца совсем не виделись, поскольку Евгений запретил женщине общаться с друзьями.

”Для меня стало шоком, когда Кристи прекратила со мной общение. Мне было больно, но я подумала, что пройдет время и мы опять будем общаться. Несколько недель назад я взяла инициативу в свои руки и написала ей и позвонила. Но она проигнорировала, — рассказывает Рита. — Она не жаловалась. Это и удивляет. Могла бы написать сообщение, что все плохо. Намекнуть как-то. Вся моя семья хорошо общалась с Кристи и мы пришли бы ей на помощь”.
Позже друзья узнали, что в последние три месяца Кристи не платила по счетам, что для нее несвойственно, и даже ходила просить денег в долг.

По версии друзей, Евгений убил Кристи в ночь с четверга на пятницу. ”В четверг он встретил Кристи с развозки. Взял за руку, отвел в магазин, где они купили две бутылки водки. Продавщица сказала, что они выглядели счастливыми, держались за руки и смеялись. Сама Кристи в будние дни никогда не употребляла алкоголь. В выходные бывало, но немного”, — рассказывает Рита. По ее словам, Кристи очень нравилось слушать музыку и около года назад она купила себе мощные колонки. ”Наверное, соседи именно поэтому не слышали криков: Евгений включал громко музыку и бил Кристи”, — предполагает подруга.

В пятницу днем Евгения видели в городе с бутылкой водки в руках. ”Евгений сказал, что у него серьезные проблемы, что потом придет и расскажет. Но вместо этого около 20 часов вечера пошел к бывшему мужу Кристи и сказал, что Кристи убили. Бывший муж выпивал вместе с другом и не поверил Евгению. Евгений говорит, что то ли он сам убил Кристи, то ли кто-то другой”, — рассказывает Рита.

Бывший муж позвонил Кристи, но та не ответила. Тогда он взял у Евгения ключи от ее квартиры и отправился на место, где и нашел накрытое одеялом тело Кристи.
Полиция и прокуратура данный случай комментировать не могут, ссылаясь на интересы следствия. Идаский префект Тарво Крууп смог лишь подтвердить, что ранее полиция к этой семье вызовов не получала.

Семейного насилия в Ида-Вирумаа много

Уголовное дело возбуждено на основании статьи о нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Следствием руководит Вируская окружная прокуратура.

Говоря в общем, Крууп отметил, что случаев семейного насилия в Ида-Вирумаа много, а в этом году и вовсе отмечен рост: с 1327 вызовов в прошлом году с начала года по 24 мая до 1384 вызовов за тот же период в этом году.

Для того, чтобы как-то исправить ситуацию, полиция совместно с Eesti Energia запустила в Ида-Вирумаа социальную кампанию ”Я мужчина, я не бью”. Правоохранительные органы надеются, что при помощи концерна удастся ”достучаться” до максимального количества мужчин северо-востока.

Foto: PPA


По словам Круупа, убийств в близких отношений в Вирумаа в последние годы не было, и во многом благодаря дополнительному контролю. ”Если патруль отреагировал на сообщение и если мы видим, что на данный момент повреждений нет, то позже мы проводим дополнительную проверку. Проверяем на следующий день или через день, нет ли у человека повреждений”. Иными словами: полиция дает насильнику сигнал, что за ним наблюдают. ”Также мы не нянчимся с теми, кто один раз ударил женщину. Если есть повреждение, то мы мужчину забираем”, — говорит префект.

”В орбиту нашего внимания данная семья не попадала”, — сообщает социальный работник волости Люганузе Кетлин Мыру. По ее словам, не попадала женщина и в приют для жертв насилия: ”В противном случае мы бы знали. Все такие случаи доходят до нас”.

По ее словам, как правило, социальные работники в курсе подобных ситуаций, если в семье есть дети. У убитой женщины детей не было. ”Хотя сообщение о насилии в близких отношениях приходят нам даже если детей в семье нет. Эта семья была для нас, что называется, чистым листом. Мы просто знали, что они тут жили, женщина работала в большом городе недалеко от Кивиыли, но с семьей мы не сталкивались”.

Именно поэтому случившееся, по словам Мыру, не только печально, но и неожиданно. ”Если подобное и происходит, то, скорее, в семье, где дела еще до этого были плохи и в какой-то момент все усугубилось”, — отмечает она.

Убивают не только мужчины

Но убивают не только мужчины. Так, вечером 15 мая в Центр тревоги позвонила женщина и сообщила, что ее сожителю стало плохо и ему нужна помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть 50-летнего мужчины. Проведенное для выяснения причин вскрытие выявило наличие признаков насильственной смерти. 18 мая полиция задержала его сожительницу, 45-летнюю женщину, в качестве подозреваемой. ”К настоящему моменту женщина дала полиции показания и нам известно, что в пятницу, 15 мая они вместе с мужчиной употребляли алкоголь. Между ними произошел конфликт. Но все детали будут выяснены в ходе уголовного расследования”, — сообщил ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пулк.

”На основании собранных к настоящему моменту доказательств можно сказать, что под воздействием алкоголя женщина стала агрессивной и напала на своего сожителя. Чтобы исключить повторения подобной ситуации, прокуратура посчитала нужным заключить ее под стражу на время уголовного расследования”, — сообщила прокурор Мерри Тийтус. Уголовное дело возбуждено по статье ”убийство”. Следствием руководит Ляэнеская окружная прокуратура.

На эстонском языке статью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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