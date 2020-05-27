Друзья убитой сожителем в Кивиыли: он расправился с ней и пошел в город пить водку

Подробно комментировать случай полиция и прокуратура пока не могут, но одна из близких подруг убитой — назовем ее Ритой — согласилась поговорить с журналистами. ”Я с этим мужчиной знакома не была. Мы с друзьями знали, что он вор и прохиндей, сидел в тюрьме. Знали, что он и раньше применял насилие и бил женщин. Мы предупреждали Кристи, чтобы она держалась от него подальше, но, к сожалению, она не послушалась. Пожалуйста, предупредите всех женщин, чтобы они не связывались с ним”, — начинает свой рассказ женщина.

Когда именно познакомились Кристи и Евгений, Рита не знает, но более тесное общение началось четыре месяца назад после одного дня рождения. По словам женщины, Евгений довольно быстро переехал к Кристи. ”У него была съемная квартира в Кивиыли, но он за нее не платил и его собирались выселять, а Кристи по доброте душевной его приютила. Ей всегда было всех жалко, она всегда всем помогала. Кристи уже долгое время была одна и искала ”того самого””.

Рита говорит, что Кристи любила кошек и была очень трудолюбивой. Работала на Раквереском мясокомбинате. ”К работе она относилась очень серьезно. В пятницу или субботу мы иногда устраивали шашлыки и пропускали по несколько пив, но рабочие дни для нее — святое. Она — молодец”.

"Вел в CityAlko и заставлял покупать водку"

Если раньше Кристи выходила на работу даже немного заболевшей, то в последние полтора месяца несколько раз брала больничный. ”Скорее всего, тогда Женя начал ее лупить”, — говорит Рита и добавляет, что коллеги стали замечать у Кристи небольшие синяки, которые та объясняла падениями.

Кристи работала по сменам. Евгений всегда провожал ее на развозку и встречал с нее. ”Всегда в прямом смысле брал под руку, вел в CityAlko и заставлял покупать водку”, — рассказывает подруга. Если раньше Рита и Кристи часто встречались за чашкой кофе, то в последние два месяца совсем не виделись, поскольку Евгений запретил женщине общаться с друзьями.

”Для меня стало шоком, когда Кристи прекратила со мной общение. Мне было больно, но я подумала, что пройдет время и мы опять будем общаться. Несколько недель назад я взяла инициативу в свои руки и написала ей и позвонила. Но она проигнорировала, — рассказывает Рита. — Она не жаловалась. Это и удивляет. Могла бы написать сообщение, что все плохо. Намекнуть как-то. Вся моя семья хорошо общалась с Кристи и мы пришли бы ей на помощь”.

Позже друзья узнали, что в последние три месяца Кристи не платила по счетам, что для нее несвойственно, и даже ходила просить денег в долг.