10.12.2019, 15:14

Другом прессы этого года выбрали Керсти Кальюлайд, а врага решили не называть


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Uus valitsus annab ametivande
Uus valitsus annab ametivandeFoto: Ilmar Saabas

Эстонский союз газет сообщил, что другом прессы 2019 года избрана президент Керсти Кальюлайд. Врага в этом году не выбирали.

Основными аргументами в пользу Кальюлайд были отстаивание свободы слова и публичное выступление против муниципальных СМИ.

Что касается отказа называть врага прессы, было решено, что сейчас в обществе и так много ненависти и раздробленности, чему Союз газет не хотел способствовать.

Эстонский союз газет выбирает друга и врага прессы с 1994 года.

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