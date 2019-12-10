Другом прессы этого года выбрали Керсти Кальюлайд, а врага решили не называть

Основными аргументами в пользу Кальюлайд были отстаивание свободы слова и публичное выступление против муниципальных СМИ.

Что касается отказа называть врага прессы, было решено, что сейчас в обществе и так много ненависти и раздробленности, чему Союз газет не хотел способствовать.

Эстонский союз газет выбирает друга и врага прессы с 1994 года.