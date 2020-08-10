"Другого выбора нет" и "неужели еще 5 лет мрака". Комментаторы RusDelfi о выборах в Беларуси

В воскресенье в Республике Беларусь закончились президентские выборы. Победил Александр Лукашенко. По всей стране прошли митинги. Погиб один человек — его сбил автозак. Милиция и ОМОН использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Читайте обзор комментариев RusDelfi под новостями из Беларуси.
Ничего удивительного, что батькина государственная машина, исправно действующая почти 30 лет, предлагает ему 80% народной поддержки. Лукашенко скромный человек и наверняка поправит ему служащих до приемлемых 78%, более соответствующих скромному президенту скромной страны..
А кто бы сомневался в его победе, самая спокойная страна в Европе.
Соболезнования Беларуси.
Народ Беларуси! Народ сделал правильный выбор. Лукашенко — надежда народа на спокойную жизнь. Украинский сценарий со смертями — это не выбор белорусского народа.
Результаты предсказуемы. Никто не хочет украинской нищеты, бардака и разрухи, потому такие результаты. А насчет результатов в Москвабаде, так там, видимо, много прессы оппозиционной пятой колонны, которая поливает Лукашенко грязью, как там живётся, они не знают, а местные знают.
Неужели еще 5 лет мрака...
И слава Богу! Пример Украины перед глазами…Лука еще тот жук, ведет политику "и вашим, и нашим", но другого пока нет.
Лукашенко, Путин и Ким Чен! Ура!
Украина выбрала удобного "комика", Беларуси предложили на скорую руку "домохозяйку".. Но игра с батькой в "цветную революцию" не прокатила.
Поддержка у него есть и опыта тоже не занимать. Придется смириться.
Власть — это самый страшный наркотик.
Желаю сегодня мужества и стойкости народу Беларуси. Держу за вас кулаки, братья и сёстры. Верю, что победите и добьетесь заслуженной свободы. Жыве Беларусь.
Власть не развращает людей; но дураки, забравшись на вершины власти, развращают власть.
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