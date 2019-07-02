Друг погибшего в результате поджога в Тартумаа молодого человека: он связался с плохой компанией

Тоомас (имя изменено — прим.ред.) рассказал изданию, что у погибшего были социальные и финансовые проблемы с разными людьми. Даже с теми, которых он не знал. ”Когда его вышвырнули из дома, он связался с плохой компанией”, — сказал Тоомас. Он отметил, что о проблемах между Маргусом и двумя другими молодыми людьми знали только они сами. ”Он не особо распространялся на такие темы”, — сказал друг.

Прошлой осенью из-за разногласий с родителями Маргус переехал к бабушке. ”Он сказал, что его выгнали из школы, и поэтому домой его больше не пускают”. Также Маргус был исключен из другой школы, а раньше в еще одной школе у него были серьезные проблемы с другими учениками и руководством, которому он даже угрожал.

Последний раз Тоомас видел Маргуса примерно полторы недели назад, когда тот сообщил, что, наконец, нашел работу. Тоомас предполагает, что на стройке, поскольку речь об этом заходила и ранее. ”Еще он хотел, чтобы мы вместе отметили Яанов день”, — отметил Тоомас.

По его словам, у Маргуса из-за гулянок бывали и проблемы с полицией. Он употреблял марихуану и любил вечеринки, имел много знакомых. ”Он много пил и курил и постоянно попадал в неприятные ситуации”, — продолжает Тоомас. При этом родители вряд ли знали о об этом.

Вскоре Маргус погряз в долгах. ”Я думаю, что это судьба. Он жил такой жизнью, что ему было на все наплевать”. Тем не менее, Тоомас считал его своим другом: ”На самом деле он был очень дружелюбным человеком. У него было много знакомых. Откуда-то этот парень всех знал”.