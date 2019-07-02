02.07.2019, 10:01

Друг погибшего в результате поджога в Тартумаа молодого человека: он связался с плохой компанией


Александер Пихлак
Анналийза Пост
EST
Друг погибшего в результате поджога в Тартумаа молодого человека: он связался с плохой компанией
Foto: Argo Ingver

По словам друга погибшего позавчера в Тартумаа 16-летнего Маргуса (имя изменено — прим.ред.), тот связался с плохой компанией после того, как съехал от родителей, пишет Eesti Päevaleht.

Тоомас (имя изменено — прим.ред.) рассказал изданию, что у погибшего были социальные и финансовые проблемы с разными людьми. Даже с теми, которых он не знал. ”Когда его вышвырнули из дома, он связался с плохой компанией”, — сказал Тоомас. Он отметил, что о проблемах между Маргусом и двумя другими молодыми людьми знали только они сами. ”Он не особо распространялся на такие темы”, — сказал друг.

Прошлой осенью из-за разногласий с родителями Маргус переехал к бабушке. ”Он сказал, что его выгнали из школы, и поэтому домой его больше не пускают”. Также Маргус был исключен из другой школы, а раньше в еще одной школе у него были серьезные проблемы с другими учениками и руководством, которому он даже угрожал.

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Последний раз Тоомас видел Маргуса примерно полторы недели назад, когда тот сообщил, что, наконец, нашел работу. Тоомас предполагает, что на стройке, поскольку речь об этом заходила и ранее. ”Еще он хотел, чтобы мы вместе отметили Яанов день”, — отметил Тоомас.

По его словам, у Маргуса из-за гулянок бывали и проблемы с полицией. Он употреблял марихуану и любил вечеринки, имел много знакомых. ”Он много пил и курил и постоянно попадал в неприятные ситуации”, — продолжает Тоомас. При этом родители вряд ли знали о об этом.

Вскоре Маргус погряз в долгах. ”Я думаю, что это судьба. Он жил такой жизнью, что ему было на все наплевать”. Тем не менее, Тоомас считал его своим другом: ”На самом деле он был очень дружелюбным человеком. У него было много знакомых. Откуда-то этот парень всех знал”.

В воскресенье утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего молодого человека.

Полиция задержала двух мужчин, которые являются знакомыми погибшего. Есть основания полагать, что они связаны с поджогом. Инцидент произошел в деревне Кюкитая. Погибший молодой человек проживал в этом доме.

Лейтенант полиции Райн Восман из Лыунаской префектуры сказал, что собранные на месте происшествия доказательства указывают на то, что речь может идти о поджоге. ”Мы привлекли дополнительные силы, чтобы произвести различные процессуальные действия и как можно скорее определить круг подозреваемых”, — пояснил он.

”В ходе полицейской операции вчера и сегодня ночью мы задержали двух мужчин 21 и 22 лет в состоянии алкогольного опьянения. Собранные к настоящему моменту улики указывает на то, что они могут быть связаны с преступлением. Хотя это и не вернет жизнь молодого человека, мы можем заверить, что подозреваемые задержаны и находятся в арестном доме”, — сказал лейтенант. Один из задержанных ранее наказывался за преступления, связанные с насилием.

По предварительным данным, мотивом преступления стали личные разборки между молодыми людьми. Какие конкретно события этому предшествовали, выяснит следствие.

По словам прокурора Маарья-Лийзы Сари, особенно трагичной делает ситуацию тот факт, что молодой человек был убит с особой жестокостью: сожжен в собственном доме. ”С правовой точки зрения речь идет об убийстве с особой жестокостью”, — отметила она.

В ближайшее время прокуратуры вынесет решение относительно того, заключать ли задержанных под стражу.

Один из соседей сказал Delfi, что в момент возгорания хозяйка дома, мать погибшего молодого человека, находилась во дворе и занималась садовыми работами. Насколько ему известно, пожар обнаружил рабочий, убиравший сено.

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