Друг погибшего таксиста: Максим много времени проводил на работе, а все свободное посвящал семье

"Максим был добрым и щедрым человеком. Он очень любил своего маленького сына. В следующем году мы планировали вместе ехать в Италию на "Формулу-1".

В последнее время он много времени проводил на работе, а все свободное посвящал семье. Сразу после работы ехал домой. Он очень любил жену и ребенка. Он был семейным человеком. Все что зарабатывал, нес в семью. Но вы сами понимаете, в такси много не заработаешь. Я ни разу не слышал, чтобы он с кем-то в баре сидел

Хотел бы поблагодарить людей, которые помогают нам финансово. Мы собираем деньги на счет его жены. Ей очень нужны эти средства, она не работает, осталась одна с ребенком на руках. Конечно, есть родители и они тоже помогают.

Мы решили, что Максима будем кремировать".

Delfi связался с матерью Максима, однако она пока что не готова говорить. В соцсетях идет сбор пожертвований Максиму, но его мама в беседе с корреспондентом Delfi сказала, что финансовая помощь не нужна.