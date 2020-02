“Друг культуры 2019”: Министерство культуры предпринимает шаги по содействию поддержке культуры

В общей сложности 23 компании или частных меценатов были отмечены на конкурсе ”Друг культуры 2019”. Кроме двух победителей, 21 компания или частный меценат, вклад которых также был значительным и заметным, получили почетные грамоты. Среди них — Rimonne Baltic OÜ и Тина Карьяхярм, Валев Вяльотс, Spacecom AS, Андре Аавастик и Мадис Миллиствере, Катрин Фёрстер и ABB AS, Elisa Eesti AS, Toyota Baltic AS, Пааво Лампинен, Кристьян Раху и НКО Vöimalus, Kinema OÜ, Пеэтер Кангур, Ээро Ныгене, Арви Мягин и Floorin AS, AS G4S Eesti, Rickman Trade OÜ, AS LHV Pank, Меелис Лильбок, Haage Joogid OÜ, Адвокатское бюро Cobalt OÜ, Port Artur OÜ, Моника и Отть Кауквер.

Подписаться