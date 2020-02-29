29.02.2020, 21:56

“Друг культуры 2019”: Министерство культуры предпринимает шаги по содействию поддержке культуры


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“Друг культуры 2019”: Министерство культуры предпринимает шаги по содействию поддержке культуры
Foto: Ardo Kaljuvee

Лауреаты звания “Друг культуры” за деятельность в течение 2019 года названы. Главный приз достался Феликсу Мягусу и компании Olerex. Министр культуры Тынис Лукас пообещал, что Министерство культуры в ближайшее время предпримет важные и долгожданные шаги по содействию поддержке культуры.

Всего министр культуры вручил 23 награды компаниям и частным меценатам. Главный приз, звание ”Друг культуры” года, получили Феликс Мягус и Olerex AS.

Nordic Hotel Forum и его управляющий Феликс Мягус неоднократно в течение нескольких лет выдвигались на конкурс ”Друг культуры”. На этот раз Мягус получил звание ”Друг культуры года” за поддержку кинофестиваля Темных ночей (PÖFF) и Симфонического оркестра Скандинавских стран.

Тийна Локк, главный организатор PÖFF, в своей благодарственной речи упомянула Мягуса не как спонсора, а как партнера и члена команды. ”На время фестиваля мы ”захватываем” гостиницу целиком. Мы видим, что действительно делаем с командой Феликса общее дело”, — сказала Локк, добавив, что взаимное доверие пришло с годами. ”У тебя есть, кому пожаловаться, если что-то идет не так, а если есть причина, то и отпраздновать успех — вместе”, — сказал Локк от имени организаторов культурных мероприятий.

C прошлого года Olerex является золотым спонсором Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO), а также основным спонсором прошлогоднего праздника песни и танца ”Моя любовь” и главным спонсором Дней оперы на Сааремаа.

Связь между культурой и бизнесом подчеркнула также Пирет Миллер, генеральный директор Olerex (на фото). ”Благодаря жителям Эстонии, благодаря которым мы выросли и стали лидером на розничном рынке топлива в Эстонии, мы чувствуем этическую ответственность и обязанность отдавать малую толику своего успеха обществу”, — добавила она.

Министр культуры Лукас поблагодарил предпринимателей и деятелей культуры за сотрудничество и заверил, что задача государства по поддержке культуры не исчезнет. Наоборот, государство ищет пути устранения ненужных препятствий в каналах движения финансирования.

”Да, с одной стороны, мы видим, что на звание ”Друг культуры” было выдвинуто много кандидатов. Их бывает много каждый год, и выбор широк. Работает и Фонд культуры, куда поступают не только налоги, но и частные деньги. Фонд национальной культуры делает отличную работу. Но, конечно, останавливаться на этом нельзя. В ближайшее время я представлю правительству план освобождения от налогов частных пожертвований в Фонд культуры. В Фонд культуры стекается широкий спектр ходатайств от эстонских деятелей культуры и спорта, поскольку эта организация всегда принимает сбалансированные и компетентные решения. Это также надежное место для сотрудничества с меценатами, и освобождение от налогов, безусловно, будет способствовать развитию этого сотрудничества. Я очень надеюсь, что Рийгикогу, как собрание представителей налогоплательщиков, поддержит эту инициативу”, — сказал Лукас.

Вопрос освобождения от налогов пожертвований в Фонд культуры будет обсуждаться правительством в ходе дебатов по стратегии государственного бюджета на 2021-2024 годы.

В общей сложности 23 компании или частных меценатов были отмечены на конкурсе ”Друг культуры 2019”. Кроме двух победителей, 21 компания или частный меценат, вклад которых также был значительным и заметным, получили почетные грамоты. Среди них — Rimonne Baltic и Тина Карьяхярм, Валев Вяльотс, Spacecom AS, Андре Аавастик и Мадис Миллиствере, Катрин Фёрстер и ABB AS, Elisa Eesti AS, Toyota Baltic AS, Пааво Лампинен, Кристьян Раху и НКО Vöimalus, Kinema OÜ, Пеэтер Кангур, Ээро Ныгене, Арви Мягин и Floorin AS, AS G4S Eesti, Rickman Trade OÜ, AS LHV Pank, Меелис Лильбок, Haage Joogid OÜ, Адвокатское бюро Cobalt OÜ, Port Artur OÜ, Моника и Отть Кауквер.

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