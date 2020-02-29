“Друг культуры 2019”: Министерство культуры предпринимает шаги по содействию поддержке культуры

C прошлого года Olerex является золотым спонсором Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO), а также основным спонсором прошлогоднего праздника песни и танца ”Моя любовь” и главным спонсором Дней оперы на Сааремаа.

Связь между культурой и бизнесом подчеркнула также Пирет Миллер, генеральный директор Olerex (на фото). ”Благодаря жителям Эстонии, благодаря которым мы выросли и стали лидером на розничном рынке топлива в Эстонии, мы чувствуем этическую ответственность и обязанность отдавать малую толику своего успеха обществу”, — добавила она.

Министр культуры Лукас поблагодарил предпринимателей и деятелей культуры за сотрудничество и заверил, что задача государства по поддержке культуры не исчезнет. Наоборот, государство ищет пути устранения ненужных препятствий в каналах движения финансирования.

”Да, с одной стороны, мы видим, что на звание ”Друг культуры” было выдвинуто много кандидатов. Их бывает много каждый год, и выбор широк. Работает и Фонд культуры, куда поступают не только налоги, но и частные деньги. Фонд национальной культуры делает отличную работу. Но, конечно, останавливаться на этом нельзя. В ближайшее время я представлю правительству план освобождения от налогов частных пожертвований в Фонд культуры. В Фонд культуры стекается широкий спектр ходатайств от эстонских деятелей культуры и спорта, поскольку эта организация всегда принимает сбалансированные и компетентные решения. Это также надежное место для сотрудничества с меценатами, и освобождение от налогов, безусловно, будет способствовать развитию этого сотрудничества. Я очень надеюсь, что Рийгикогу, как собрание представителей налогоплательщиков, поддержит эту инициативу”, — сказал Лукас.

Вопрос освобождения от налогов пожертвований в Фонд культуры будет обсуждаться правительством в ходе дебатов по стратегии государственного бюджета на 2021-2024 годы.