DPD значительно расширяет сеть посылочных автоматов в уездах

Летом наряду с более крупными центрами посылочные автоматы получили Вяйке-Маарья, Сууре-Яани, Мустла, Муствеэ, Кивиыли, Кехра, Имавере, Вяндра, Тырва, Юленурме и т.д.
На сегодня в Эстонии у DPD есть около 150 пунктов Pickup, 101 из которых — автоматы (к концу года будет 114), 8 — посылочные роботы Cleveron, а остальные — магазины, где можно получать посылки.
DPD также активно расширяет свою сеть в Латвии и Литве, где за год будет добавлено 65 посылочных автоматов. В результате количество автоматов DPD в странах Балтии достигнет 300, а с учетом присоединившихся к сети DPD Pickup магазинов и посылочных роботов Cleveron, общее число пунктов DPD Pickup в странах Балтии достигнет примерно 500.
Согласно результатам последнего заказанного концерном DPD исследования, в сравнении с другими услугами, жители Эстонии активнее всего пользуются именно посылочными автоматами (80% опрошенных), тогда как жители Латвии все еще предпочитают заказывать доставку на дом (автоматами там пользуются 45% респондентов), а в Литве доставку в посылочные автоматы заказывают 42% покупателей.
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Русские слова, которые не стоит произносить за границей