23.08.2019, 11:02

DPD значительно расширяет сеть посылочных автоматов в уездах


rus.delfi.ee
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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

Транспортно-логистическое предприятие DPD завершило запланированное на это лето расширение своей сети посылочных автоматов — особое внимание было уделено небольшим уездным центрам и населенным пунктам.

Уже в прошлом году компания DPD установила 50 новых посылочных автоматов по всей Эстонии, а этим летом к ним добавились еще 27. Осенью DPD установит еще пять автоматов, а также приступит к расширению наиболее активно используемых автоматов, чтобы иметь возможность одновременно доставлять больше посылок.

”Выбирая места для новых посылочных автоматов, мы в основном исходили из того, где в них имеется наибольшая потребность, и жители каких регионов сообщили нам о необходимости установки у них таких автоматов, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — В результате, посылочные автоматы получил ряд населенных пунктов и районов, где раньше автоматов было мало или не было вовсе”.

По словам Кирсса, опыт и статистика показывают, что, если в регионе появляется посылочный автомат, его сразу же начинают активно использовать и те, кто прежде вообще не пользовался этой услугой. ”Посылочный автомат призван экономить время и является более экологичным способом доставки, чем прочие”, — добавил Кирсс.

Летом наряду с более крупными центрами посылочные автоматы получили Вяйке-Маарья, Сууре-Яани, Мустла, Муствеэ, Кивиыли, Кехра, Имавере, Вяндра, Тырва, Юленурме и т.д.

На сегодня в Эстонии у DPD есть около 150 пунктов Pickup, 101 из которых — автоматы (к концу года будет 114), 8 — посылочные роботы Cleveron, а остальные — магазины, где можно получать посылки.

DPD также активно расширяет свою сеть в Латвии и Литве, где за год будет добавлено 65 посылочных автоматов. В результате количество автоматов DPD в странах Балтии достигнет 300, а с учетом присоединившихся к сети DPD Pickup магазинов и посылочных роботов Cleveron, общее число пунктов DPD Pickup в странах Балтии достигнет примерно 500.

Согласно результатам последнего заказанного концерном DPD исследования, в сравнении с другими услугами, жители Эстонии активнее всего пользуются именно посылочными автоматами (80% опрошенных), тогда как жители Латвии все еще предпочитают заказывать доставку на дом (автоматами там пользуются 45% респондентов), а в Литве доставку в посылочные автоматы заказывают 42% покупателей.

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