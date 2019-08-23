DPD значительно расширяет сеть посылочных автоматов в уездах

Уже в прошлом году компания DPD установила 50 новых посылочных автоматов по всей Эстонии, а этим летом к ним добавились еще 27. Осенью DPD установит еще пять автоматов, а также приступит к расширению наиболее активно используемых автоматов, чтобы иметь возможность одновременно доставлять больше посылок.

”Выбирая места для новых посылочных автоматов, мы в основном исходили из того, где в них имеется наибольшая потребность, и жители каких регионов сообщили нам о необходимости установки у них таких автоматов, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — В результате, посылочные автоматы получил ряд населенных пунктов и районов, где раньше автоматов было мало или не было вовсе”.

По словам Кирсса, опыт и статистика показывают, что, если в регионе появляется посылочный автомат, его сразу же начинают активно использовать и те, кто прежде вообще не пользовался этой услугой. ”Посылочный автомат призван экономить время и является более экологичным способом доставки, чем прочие”, — добавил Кирсс.