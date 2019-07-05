Дожили! Жители Харьюмаа ездят сдавать экзамен по вождению на Хийумаа

На материковой части Эстонии очередь на сдачу экзамена на водительские права A и B категорий растягивается до пары месяцев. На Хийумаа же очереди намного меньше, что привлекает эстоноземельцев ездить сдавать экзамен на остров, пишет Hiiu Leht.
Согласно данным Департмаента шоссейных дорог, на Хийумаа более половины (54,55%) сдающих экзамен на А-категорию проживают в Харьюмаа, и лишь 45,45% — жители острова. Среди сдающих экзамен на B-категорию преобладают местные жители -69%.
Экзамены на B-категорию ездят сдавать на Хийумаа также люди из Ляэнемаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ярвамаа и даже Ида-Вирумаа.
Быть может, на острове сделать экзамен легче, чем Таллинне и его окрестностях?
Заехав в номер гостиницы, обязательно повесьте на ручку стакан
Гибель 14-ти подводников: в трагедии обнаружены выжившие
Хорнер: Слухи об условиях в контракте Макса - слухи
Унизил грузина: россиянин забрал золото Игр