Дожили! Жители Харьюмаа ездят сдавать экзамен по вождению на Хийумаа

Согласно данным Департмаента шоссейных дорог, на Хийумаа более половины (54,55%) сдающих экзамен на А-категорию проживают в Харьюмаа, и лишь 45,45% — жители острова. Среди сдающих экзамен на B-категорию преобладают местные жители -69%.

Экзамены на B-категорию ездят сдавать на Хийумаа также люди из Ляэнемаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ярвамаа и даже Ида-Вирумаа.

Быть может, на острове сделать экзамен легче, чем Таллинне и его окрестностях?