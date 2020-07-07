Дождливая погода активизировала завезенных в Эстонию пожирателей садовых культур

Желтые, оранжевые или коричневые испанские придорожные слизни, достигающие в длину 15 см, были замечены в Эстонии с начала восстановления независимости республики. Они попали в страну в результате увеличившегося товарообмена вместе с импортными саженцами, пояснил Тимм.

Слизни - прожорливые уничтожители садовых культур. Из-за слухов, что живущие в саду слизняки в дикой природе гибнут, садоводы выносят их в лес. Однако, по словам Тимма, такая практика приводит к распространению вида. Также он исключил использование ядов для избавления от слизней, так как по пищевой цепочке токсины могут дойти до человека.

В качестве эффективного и безопасного для окружающей среды метода специалист порекомендовал собрать слизней и залить их горячей водой.

Для предотвращения распространения слизней Тимм советует при покупке саженцев тщательно осматривать почву на наличие их яиц. Зачастую небольшие перламутровые шарики принимают за удобрение и высыпают на садовую землю.