07.07.2020, 21:50

Дождливая погода активизировала завезенных в Эстонию пожирателей садовых культур


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Mustamäe aed
Mustamäe aedFoto: Priit Simson

В начале июля с наступлением дождливой погоды вновь поднялась тема о замеченных в эстонских садах гигантских слизнях. Ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Уудо Тимм рассказал об этом виде в передаче "Uudis+" на Vikerraadio, передает rus.err.

Желтые, оранжевые или коричневые испанские придорожные слизни, достигающие в длину 15 см, были замечены в Эстонии с начала восстановления независимости республики. Они попали в страну в результате увеличившегося товарообмена вместе с импортными саженцами, пояснил Тимм.

Слизни - прожорливые уничтожители садовых культур. Из-за слухов, что живущие в саду слизняки в дикой природе гибнут, садоводы выносят их в лес. Однако, по словам Тимма, такая практика приводит к распространению вида. Также он исключил использование ядов для избавления от слизней, так как по пищевой цепочке токсины могут дойти до человека.

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В качестве эффективного и безопасного для окружающей среды метода специалист порекомендовал собрать слизней и залить их горячей водой.

Для предотвращения распространения слизней Тимм советует при покупке саженцев тщательно осматривать почву на наличие их яиц. Зачастую небольшие перламутровые шарики принимают за удобрение и высыпают на садовую землю.

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