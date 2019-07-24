Дождались: новая трасса свяжет два столичных района

Продленная улица Мустакиви теэ свяжет столичные районы Ласнамяэ и Пирита, пишет rus.err.ee.
Маршрут новой трассы пройдет по принадлежащему городу участку "Нарвское шоссе, 131d" и принадлежащему Академии МВД участку "Казе, 61".
Дорога частично должна быть спроектирована надземной, чтобы сохранить ласнамяэский глинт. Кроме того, через ручьи Катлери и Варсаллика должны быть построены мосты с сохранением для животных возможности ходить по берегам ручьев. На ласнамяэском участке трассы будет также построен пешеходный мост, соединенный с прилегающей к участку парковой зоной.
Бюджетная стратегия Таллинна предусматривает строительство продленного участка Мустакиви теэ к 2021-2022 годам, т.е. после окончания строительства магистрали Рейди теэ в центре города.
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