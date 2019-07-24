Дождались: новая трасса свяжет два столичных района

Маршрут новой трассы пройдет по принадлежащему городу участку "Нарвское шоссе, 131d" и принадлежащему Академии МВД участку "Казе, 61".

Дорога частично должна быть спроектирована надземной, чтобы сохранить ласнамяэский глинт. Кроме того, через ручьи Катлери и Варсаллика должны быть построены мосты с сохранением для животных возможности ходить по берегам ручьев. На ласнамяэском участке трассы будет также построен пешеходный мост, соединенный с прилегающей к участку парковой зоной.

Бюджетная стратегия Таллинна предусматривает строительство продленного участка Мустакиви теэ к 2021-2022 годам, т.е. после окончания строительства магистрали Рейди теэ в центре города.