Дождались: новая трасса свяжет два столичных района

Продленная улица Мустакиви теэ свяжет столичные районы Ласнамяэ и Пирита, пишет rus.err.ee.
Маршрут новой трассы пройдет по принадлежащему городу участку "Нарвское шоссе, 131d" и принадлежащему Академии МВД участку "Казе, 61".
Дорога частично должна быть спроектирована надземной, чтобы сохранить ласнамяэский глинт. Кроме того, через ручьи Катлери и Варсаллика должны быть построены мосты с сохранением для животных возможности ходить по берегам ручьев. На ласнамяэском участке трассы будет также построен пешеходный мост, соединенный с прилегающей к участку парковой зоной.
Бюджетная стратегия Таллинна предусматривает строительство продленного участка Мустакиви теэ к 2021-2022 годам, т.е. после окончания строительства магистрали Рейди теэ в центре города.
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян
Алина Загитова подарила плюшевого пса премьер-министру Японии
Дадашев скончался в США в результате полученных травм
«Хорошо жить еще лучше». Как сложилась судьба дочери Горбачева?