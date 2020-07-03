Дояров и доярок высылают из страны. Четверть эстонских коров будут не подоены, если из Эстонии уедут украинцы

Сельскохозяйственная-торговая палата Эстонии провела исследование. Согласно данным, в Эстонии около 86 000 молочных коров. За четверть из них, то есть за 21 000 отвечают иностранные работники, говорит председатель правления палаты Роомет Сырмус.

Исследование показало, что на молочных фермах работают около 400 человек из Украины. В больших предприятиях каждый пятый работник украинец, а каждый третий дояр прибыл из-за границы.

Теперь же, когда часть иностранных работников была вынуждена уехать, часть не может попасть в Эстонию, а у части заканчивается временное разрешение на работу, которое не хотят продлевать, сельскохозяйственные предприятия столкнулись со сложностями.

По словам Сырмуса, у 40% молочных ферм никогда не получалось найти себе работников через посредничество Кассы по безработице, лишь пятой части земледельцев это удавалось.

По его оценке, в местной сфере производства молока сейчас задействованы около 300 иностранных работников, у которых разрешение на работу закончится в июле.

А что же местные работники?



Оле Мустинг, хозяин хутора Кюлмсоо из Пылвамаа, говорит, что объявления о работе для дояра и тракториста висят уже полтора месяца, но на работу так никто и не нашлось.

Его 65-летнему отцу Райво приходится сейчас самому работать по 16 часов на тракторе — а что поделать, работу выполнять кто-то должен.

”Я еще не видел такого глупого правительства, которые позволяют выезжать из страны тем людям, которые сейчас делают деньги для государственной казны Финляндии, а тех людей, кто заработал бы деньги для эстонской госказны, не пускают в страну. А потом человеку дают 70% пособие на выплату зарплаты, а я, дурак, надеюсь, что он придет ко мне на работу. Не придет!" — возмущается Райво Мустинг.

Объявления о работе на хуторе Кюлмсоо висят на порталах по поиску работу в Эстонии, Латвии, Литве и Венгрии. Один человек из Венгрии интересовался работой, но он был египтянином и тоже не знал, что будет сего пребыванием в ЕС. Оле перечисляет, что интерес проявлял и один латыш, а также несколько человек от Кассы по безработице — на стадии интереса все и закончилось. Приезжал один безработный из Нарвы, но заявил, что делает это только для вида, чтобы показать Больничной кассе, что активно ищет работу.