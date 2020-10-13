Доверие утеряно: Таллиннская горуправа отозвала Пеэтера Мардна из совета больницы

Отвечающая за социальную сферу вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина подтвердила, что в связи с обнародованием деликатных данных и своих личных предпочтений во время проведения конкурса на должность нового руководителя больницы доверие к Пеэтеру Мардна — члену совета больницы и одновременно члену отборочной комиссии — утеряно.

Ляэне-Таллиннская центральная больница в сентябре объявила открытый конкурс на должность председателя правления в связи с тем, что в начале декабря истекает срок полномочий нынешнего председателя правления. Конкурсы проводит Ляэне-Таллиннская центральная больница, в отборочную комиссию входят члены совета больницы.

”Горуправа признала поведение Пеэтера Мардна как члена совета Ляэне-Таллиннской центральной больницы и члена отборочной комиссии неэтичным, кроме того, оно подрывает доверие участников конкурса. При проведении открытых конкурсов город исходит из принципа, что имена соискателей не подлежат обнародованию, огласке придают исключительно имя выбранного кандидата. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить доверие и конфиденциальность участников проводимых нами открытых конкурсов, — сказала Бешкина. — Приношу свои искренние извинения участникам конкурса на должность руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы”.

В данный момент Таллиннская городская управа не назначила нового члена совета, однако по предложению горуправы к проведению конкурса на должность руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы будет приобщен независимый эксперт.

Таллиннская горуправа запустила реформу управления, в ходе которой с помощью открытых конкурсов были выбраны кадры на руководящие позиции. Цель открытого конкурса — привнести в городскую систему новых талантливых руководителей, и, наряду с этим, это позволяет выбирать из числа соискателей людей с очень хорошими управленческими навыками.

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