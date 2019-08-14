"Доверие под сомнением". Яак Мадисон заявил, что обнародует компромат на главу эстонской полиции Эльмара Вахера

Мадисон написал в социальной сети Facebook, что Вахер нагоняет страх своими словами о якобы планирующихся сокращениях зарплат патрульных полицейских, о том что их начнут увольнять. По его словам, у него много чего есть, что можно поставить Вахеру в упрек.

Мадисон утверждает, что в текущем году Вахер нанял себе двух советников, работающих в главном здании PPA на одном этаже с высшим руководством. "Эти должности спрятаны в более широкой структуре, поэтому открыто на полицейской странице эти имена как советников гендиректора не увидеть", — пишет Мадисон. "Но эти должности были заполнены в этом году, значит денег было достаточно. Поэтому есть возможность их сократить", — добавил он.

По утверждению Мадисона, в начале текущего года в руководстве PPA проведено повышение зарплат, о чем очень мало говорилось в обществе, и подчиненные об этом не были извещены.

Мадисон пишет, что зарплата Вахера по состоянию на 1 апреля составляет 6000 евро. Год назад она была 4950 евро, то есть рост в этом году составил 1050 евро, что почти равняется месячной зарплате патрульного полицейского.

Мадисон также отмечает, что заместитель гендиректора Криста Ааса получала (по состоянию на 1 апреля) 4800, а в предыдущем году 4150. Зарплата префекта сейчас 4300, в минувшем году она была 3650.

"Из этого видно, что свободных средств в PPA было достаточно, чтобы нанимать советников и поднимать оклады высшим руководителям", — подчеркивает Мадисон.