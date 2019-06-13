Доверие к ERR остается высоким, русскоязычные считают надежным и ETV+

Опрос показал, что надежность национального вещания в Эстонии остается на уровне 70 процентов, хотя в долгосрочной перспективе можно наблюдать небольшую тенденцию к снижению, передает "Актуальная камера".

Освещение ERR политических вопросов респонденты назвали сбалансированным, в то же время увеличилось и число людей, придерживающихся противоположного мнения, пишет rus.err.ee. В целом, согласно исследованию, ERR считают самым надежным СМИ страны. При этом среди русскоязычной аудитории значительно повысилось доверие к телеканалу ETV+.