13.06.2019, 07:40

Доверие к ERR остается высоким, русскоязычные считают надежным и ETV+

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rus.delfi.ee
EST 1
Ekaterina Taklaja
Ekaterina TaklajaFoto: Ilmar Saabas

Доверие жителей Эстонии к общественно-правовым средствам массовой информации является высоким, надежным источником информации считают и ETV+, выясняется из исследования Таллиннского университета.

Опрос показал, что надежность национального вещания в Эстонии остается на уровне 70 процентов, хотя в долгосрочной перспективе можно наблюдать небольшую тенденцию к снижению, передает "Актуальная камера".

Освещение ERR политических вопросов респонденты назвали сбалансированным, в то же время увеличилось и число людей, придерживающихся противоположного мнения, пишет rus.err.ee. В целом, согласно исследованию, ERR считают самым надежным СМИ страны. При этом среди русскоязычной аудитории значительно повысилось доверие к телеканалу ETV+.

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