Доверчивые эстоноземельцы в погоне за выигрышем в лотерею продолжают попадаться в сети мошенников(5)
В этом году в полицию поступило несколько сообщений от людей, который через поддельный сайт лотереи лишись больших денег.
В этом году в полицию поступило несколько сообщений от людей, который через поддельный сайт лотереи лишись больших денег.
Так, 21 августа Пыхьяская префектура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту того, что 11 августа представитель сайта по продаже лотерейных билетов Lottoviva.com ввел в заблужение 37-летнего мужчину путем создания неверного представления о действительных обстоятельствах.
Мужчина приобрел лотерейных билетов на сумму 224 евро, после чего ему сообщили, что для получения выигрыша по правилам сайта он должен сначала заплатить комиссию в размере 10% от выигрыша. Это вызвало у мужчины подозрение и он нашел в интернете статью о том, что Lottoviva.com — мошенники. Благодаря этой информации мужчина ничего не стал переводить представителям фирмы.
Другому — 41-летнему — мужчине в июне повезло намного меньше. Он приобрел через Lottoviva.com билетов на 300 евро и ему сообщили, что он выиграл 30 000 евро. Для того, чтобы он смог получить выигрыш, с него потребовали 10% комиссионных и т. н. плату за выплату выигрыша. В общей сложности мужчина заплатил мошенникам более 19 000 евро.
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