Доступ к пруду Шнелли ограничен: начались работы по очистке пруда

”Мы ждали этого дня достаточно долго и теперь все готово к тому, чтобы начать работы по очистке пруда Шнелли, который основательно чистили последний раз 30 лет назад. На первом этапе подрядчик ограничит доступ в зоны, где будут проходить работы, установит площадки для мусора и ила, который будут доставать из пруда, а также защитит на время работ деревья. Масштабного ограничения доступа в парк и перекрытия дорожек парка не планируется. Когда это станет необходимостью, мы сообщим об этом отдельно”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн в начале этого года объявила конкурс госпоставки на очистку пруда Шнелли. Однако поскольку первая попытка из-за слишком высокой цены результата не принесла, то был объявлен новый конкурс, в котором из условий было убрано требование откачать из пруда воду. Победителем стала фирма Terrat, предложение которой отвечало всем условиям и являлось самым дешевым. Стоимость работ составила 182 460 евро. Цена всех остальных предложений была значительно выше.

Работы по очистке пруда необходимо провести на основании предварительного проекта, в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины. После окончания работ пруд и его окрестности нужно будет привести в порядок.