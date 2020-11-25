Доступ к пруду Шнелли ограничен: начались работы по очистке пруда
Сегодня фирма AS Terrat начала подготовительные работы для очистки пруда Шнелли.
Сегодня фирма AS Terrat начала подготовительные работы для очистки пруда Шнелли.
”Мы ждали этого дня достаточно долго и теперь все готово к тому, чтобы начать работы по очистке пруда Шнелли, который основательно чистили последний раз 30 лет назад. На первом этапе подрядчик ограничит доступ в зоны, где будут проходить работы, установит площадки для мусора и ила, который будут доставать из пруда, а также защитит на время работ деревья. Масштабного ограничения доступа в парк и перекрытия дорожек парка не планируется. Когда это станет необходимостью, мы сообщим об этом отдельно”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Управа района Кесклинн в начале этого года объявила конкурс госпоставки на очистку пруда Шнелли. Однако поскольку первая попытка из-за слишком высокой цены результата не принесла, то был объявлен новый конкурс, в котором из условий было убрано требование откачать из пруда воду. Победителем стала фирма Terrat, предложение которой отвечало всем условиям и являлось самым дешевым. Стоимость работ составила 182 460 евро. Цена всех остальных предложений была значительно выше.
Работы по очистке пруда необходимо провести на основании предварительного проекта, в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины. После окончания работ пруд и его окрестности нужно будет привести в порядок.
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