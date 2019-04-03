Доступ к получению услуг специального социального обеспечения упрощается

При оценивании потребности в поддержке в первую очередь рассматривается информация, имеющаяся в государственных базах данных. ”Это может быть индивидуальная карта развития, оформленная в системе образования, заключения и оценки поставщиков услуг, оценки трудоспособности, предыдущие реабилитационные планы, оценки, представленные при подаче ходатайства об установлении недостатка здоровья, разрешенные данные о диагнозе в информационной системе здоровья. Также связываются с местным самоуправлением для получения информации о предшествующем получении услуг”, — пояснила Цуйман и добавила, что данные дополняются информацией о текущем моменте, полученной от человека и его близких в ходе оценивания.

Опираясь на собранные данные, куратор случая Департамента социального страхования принимает решение о том, требуются ли человеку для обеспечения возможностей справляться в повседневной жизни именно услуги специального социального обеспечения, или достаточно других мер социального обеспечения. Если требуется последнее, куратор случая контактирует с другими организациями социального обеспечения или местным самоуправлением и информирует о нуждающемся в помощи человеке.

Услуги специального социального обеспечения предназначены для взрослых с тяжёлым, глубоким или устойчивым психическим расстройством, которые по причине состояния психического здоровья в своей повседневной жизни нуждаются в руководстве, консультировании, посторонней помощи и/или присмотре. По состоянию на 31 декабря прошлого года, услугами специального социального обеспечения воспользовалось 5 725 человек, и бюджет этих услуг составил 27,3 миллионов евро.

Дополнительная информация об услугах специального социального обеспечения доступна на домашней странице Департамента социального страхования. На домашней странице Департамента доступны также контакты кураторов случая, к которым следует обращаться по вопросам получения услуг специального социального обеспечения.

При оценивании потребности в поддержке в первую очередь рассматривается информация, имеющаяся в государственных базах данных. ”Это может быть индивидуальная карта развития, оформленная в системе образования, заключения и оценки поставщиков услуг, оценки трудоспособности, предыдущие реабилитационные планы, оценки, представленные при подаче ходатайства об установлении недостатка здоровья, разрешённые данные о диагнозе в информационной системе здоровья. Также связываются с местным самоуправлением для получения информации о предшествующем получении услуг”, — пояснила Цуйман и добавила, что данные дополняются информацией о текущем моменте, полученной от человека и его близких в ходе оценивания.

Опираясь на собранные данные, куратор случая Департамента социального страхования принимает решение о том, требуются ли человеку для обеспечения возможностей справляться в повседневной жизни именно услуги специального социального обеспечения, или достаточно других мер социального обеспечения. Если требуется последнее, куратор случая контактирует с другими организациями социального обеспечения или местным самоуправлением и информирует о нуждающемся в помощи человеке.

Услуги специального социального обеспечения предназначены для взрослых с тяжёлым, глубоким или устойчивым психическим расстройством, которые по причине состояния психического здоровья в своей повседневной жизни нуждаются в руководстве, консультировании, посторонней помощи и/или присмотре. По состоянию на 31 декабря прошлого года, услугами специального социального обеспечения воспользовалось 5 725 человек, и бюджет этих услуг составил 27,3 миллионов евро.

Дополнительная информация об услугах специального социального обеспечения доступна на домашней странице Департамента социального страхования. На домашней странице Департамента доступны также контакты кураторов случая, к которым следует обращаться по вопросам получения услуг специального социального обеспечения.