06.01.2021, 19:43

Доставленную сегодня на Сааремаа вакцину по дороге едва не испортили

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Греэте Пальги
EST
Доставленную сегодня на Сааремаа вакцину по дороге едва не испортили
Argo Ingver

Сегодня из Таллинна на Сааремаа были отправлены 90 доз вакцины против COVID-19. Но так как при перевозке температура по непонятным пока причинам упала в машине ниже допустимой, то были опасения порчи препарата.

В специальном контейнере 40 доз вакцины Pfizer везли из Таллинна в Курессаареский центр семейных врачей, еще 50 — в Курессаарескую больницу.

Вакцину следует перевозить при температуре от 2 до 8 градусов тепла. Хотя в грузовом автомобиле есть система контроля температуры, она опустилась немного ниже разрешенной.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сообщила, что сейчас выясняется причина сбоя температурного режима.

Поначалу было неясно, можно ли считать эти 90 доз испорченными, или их при небольшом колебании температуры всё-таки можно использовать. По словам Верник, был направлен в связи с этим запрос производителю.

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К пяти часам вечера среды Pfizer сообщил, что считает колебание температуры маленьким и ее можно использовать для прививок.

В Рапламаа в начале января по ошибке были испорчены 25 доз, когда вакцина оставалась слишком длительное время при комнатной температуре.

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