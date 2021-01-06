Доставленную сегодня на Сааремаа вакцину по дороге едва не испортили

В специальном контейнере 40 доз вакцины Pfizer везли из Таллинна в Курессаареский центр семейных врачей, еще 50 — в Курессаарескую больницу.

Вакцину следует перевозить при температуре от 2 до 8 градусов тепла. Хотя в грузовом автомобиле есть система контроля температуры, она опустилась немного ниже разрешенной.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сообщила, что сейчас выясняется причина сбоя температурного режима.

Поначалу было неясно, можно ли считать эти 90 доз испорченными, или их при небольшом колебании температуры всё-таки можно использовать. По словам Верник, был направлен в связи с этим запрос производителю.

К пяти часам вечера среды Pfizer сообщил, что считает колебание температуры маленьким и ее можно использовать для прививок.

В Рапламаа в начале января по ошибке были испорчены 25 доз, когда вакцина оставалась слишком длительное время при комнатной температуре.