Доставка почтовых отправлений из США в Эстонию возобновлена

Как пояснила американская сторона, отправка писем и посылок из США в Эстонию была приостановлена из-за ограниченных логистических возможностей.

По словам главы внешнеполитического ведомства Эстонии Урмаса Рейнсалу, посольство нашей страны в Вашингтоне вчера и сегодня активно общалось с представителями USPS, и с сегодняшнего дня ограничения были сняты.

"Речь идет о проблемах технического характера", - сообщил Рейнсалу.

По заверению американской стороны, доставка почтовых отправлений в Эстонию возобновится, по всей видимости, в начале следующей недели.

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