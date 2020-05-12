Доставка почтовых отправлений из США в Эстонию возобновлена
Почтовая служба США (USPS) удалила сегодня Эстонию из списка стран, с которыми почтовое сообщение прервано, сообщило Министерство иностранных дел ЭР.
Почтовая служба США (USPS) удалила сегодня Эстонию из списка стран, с которыми почтовое сообщение прервано, сообщило Министерство иностранных дел ЭР.
Как пояснила американская сторона, отправка писем и посылок из США в Эстонию была приостановлена из-за ограниченных логистических возможностей.
По словам главы внешнеполитического ведомства Эстонии Урмаса Рейнсалу, посольство нашей страны в Вашингтоне вчера и сегодня активно общалось с представителями USPS, и с сегодняшнего дня ограничения были сняты.
"Речь идет о проблемах технического характера", - сообщил Рейнсалу.
По заверению американской стороны, доставка почтовых отправлений в Эстонию возобновится, по всей видимости, в начале следующей недели.
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