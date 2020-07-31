Дорожный ремонт в столичном Хааберсти внесет изменения в движение транспорта

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги объяснил, что во время работ на проезжей части и на прилегающих тротуарах будет обновлено асфальтовое покрытие, приведут в порядок бордюры, колодцы и обочины дороги, а также, по необходимости, прилегающие к дороге подъезды к частной территории. На участке от улицы Ханияла до улицы Тейсепере построят тротуар шириной 1,5 метра.

”Во время строительных работ на улице Талудевахе, по направлению от Кекпяэва теэ до улицы Вахепере, будет временно изменена организация дорожного движения, в том числе для общественного транспорта”, — добавил старейшина и попросил с пониманием отнестись к неудобствам, связанными со строительными работами.

Срок окончания работ — октябрь 2020 года.

Власти просят следить за временными знаками дорожного движения.