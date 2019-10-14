Дополнительная родительская компенсация для отцов вступит в силу 1 июля

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что расходы на социальные нужды вырастут на 9,5 % по сравнению с текущим годом. Две трети от этой суммы составят повышения пенсий и медицинского страхования.

По словам Мёлдера, в новом бюджете будут выделены дополнительные средства на исследования рака, а также на родительские отпуска для отцов и пособия для детей с ограниченными возможностями. «На предотвращение раковых заболеваний и скрининги выделено порядка 1,16 миллиона евро. Миллион из этой суммы – дополнительные средства», – сказал Мёльдер.

Он добавил, что с 1 июля следующего года вступит в силу поправка о дополнительной родительской компенсации для отцов. «Получить ее имеет право отец, чей ребенок родится 1 июля 2020 года или позже. Отец имеет право на отпуск по уходу за ребенком в размере 30 календарных дней до достижения ребенком возраста трех лет. Предварительно расходы на это в государственном бюджете составляют 7,6 миллиона евро. Точная сумма станет известна в конце года», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что к сожалению в бюджете не запланировано средств для решения проблем, возникающих у людей, ухаживающих за близкими. Увеличение базовой части пенсии также составит всего лишь 7 евро. Это, безусловно, ни в коей мере не соответствует предвыборным обещаниям правительства и ожиданиям населения.