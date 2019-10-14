14.10.2019, 20:05

Дополнительная родительская компенсация для отцов вступит в силу 1 июля


rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Taavi Sepp

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам ознакомилась с частью государственного бюджета на 2020 год, затрагивающей сферу управления Министерства социальных дел, передает пресс-служба парламента.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что расходы на социальные нужды вырастут на 9,5 % по сравнению с текущим годом. Две трети от этой суммы составят повышения пенсий и медицинского страхования.

По словам Мёлдера, в новом бюджете будут выделены дополнительные средства на исследования рака, а также на родительские отпуска для отцов и пособия для детей с ограниченными возможностями. «На предотвращение раковых заболеваний и скрининги выделено порядка 1,16 миллиона евро. Миллион из этой суммы – дополнительные средства», – сказал Мёльдер.

Он добавил, что с 1 июля следующего года вступит в силу поправка о дополнительной родительской компенсации для отцов. «Получить ее имеет право отец, чей ребенок родится 1 июля 2020 года или позже. Отец имеет право на отпуск по уходу за ребенком в размере 30 календарных дней до достижения ребенком возраста трех лет. Предварительно расходы на это в государственном бюджете составляют 7,6 миллиона евро. Точная сумма станет известна в конце года», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что к сожалению в бюджете не запланировано средств для решения проблем, возникающих у людей, ухаживающих за близкими. Увеличение базовой части пенсии также составит всего лишь 7 евро. Это, безусловно, ни в коей мере не соответствует предвыборным обещаниям правительства и ожиданиям населения.

«Да, на пособия для детей с ограниченными возможностями в 2020 году предусматривается 22,3 миллиона евро. Что на 9,1 миллиона евро больше, чем в текущем году, но это решение – повысить размер пособий – было принято еще прошлым составом Рийгикогу вопреки отсутствию поддержки со стороны правительства. В Эстонии живет порядка 13 000 детей с ограниченными возможностями. Их жизни и жизни их родителей хоть немного улучшатся благодаря этим пособиям», – сказала Кютт. По ее словам, радует и то, что в 2021–2023 гг. из резерва результативности Европейского социального фонда на дальнейшее оказание опорных услуг детям с глубокими и тяжкими недугами будет выделено 8,05 миллиона евро.

Бюджет 2020 года на социальные нужды представили министр социальных дел Танель Кийк и министр по делам народонаселения Рийна Солман.

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