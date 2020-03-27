27.03.2020, 08:36

ДОПОЛНЕНО | Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений для общественных учреждений


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Topsiringlus Tartus
Foto: Mana Kaasik

В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики», руководитель особого положения постановляет:

1. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание в общественных спортивных залах, тренажерных залах, саунах, спа, спортивных клубах, бассейнах, водных центрах, дневных центрах, казино и залах игорных автоматов, кальянных, развлекательных и увеселительных заведениях, в том числе, например, в кегельбанах, боулингах, бильярдных залах, клубах для взрослых, а также детских игровых комнатах.
[RT III, 24.03.2020, 8 — вступило в силу. 27.03.2020]

11. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание с 22:00 часов в заведениях общественного питания, в том числе ресторанах, кафе, барах. Ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание не распространяется на лиц, находящихся в заведениях общественного питания, с целью купить еду на вынос, или на лиц, оказывающих услугу доставки на дом.
[RT III, 24.03.2020, 8 — вступило в силу 27.03.2020]

2. Установленное в пунктах 1 и 3 ст. 31 ограничение не распространяется на сотрудников указанных учреждений.
[RT III, 24.03.2020, 8 — вступило в силу 27.03.2020]

3. Установленное в пункте 1 ограничение не распространяется на учреждения, где оказываются социальные услуги и услуги здравоохранения, а также услуга суповой кухни. Также ограничение не распространяется на учреждения, где предлагают продуктовую помощь, услуги социального обеспечения, услуги, предназначенные для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, и медицинские услуги и услуги реабилитации.

31. Установленное в пункте 1 ограничение не распространяется на спортсменов, участвующих в подготовке к Олимпийским играм, их тренеров и обслуживающий персонал для проведения плановых тренировок в спортивном центре Audentese Spordikeskus и на гребной базе Pärnu Kalevi Sõudebaas в соответствии со списком, утвержденным Эстонский олимпийским комитетом.
[RT III, 16.03.2020, 3 — вступило в силу 16.03.2020]

4. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.

5. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

6. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующих общественных интересов, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Эстонской Республики.

В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.

Распоряжение может быть оспорено в порядке, установленном в Кодексе об
административном судопроизводстве.

Принято 14.03.2020 № 29
RТ III, 14.03.2020, 4
вступило в силу 14.03.2020

Изменено следующими актами

Принято Опубликовано Вступило в силу
16.03.2020 RT III, 16.03.2020, 3 16.03.2020
24.02.2020 RT III, 24.03.2020, 8  27.03.2020

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