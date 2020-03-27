ДОПОЛНЕНО | Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений для общественных учреждений

1. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание в общественных спортивных залах, тренажерных залах, саунах, спа, спортивных клубах, бассейнах, водных центрах, дневных центрах, казино и залах игорных автоматов, кальянных, развлекательных и увеселительных заведениях, в том числе, например, в кегельбанах, боулингах, бильярдных залах, клубах для взрослых, а также детских игровых комнатах.

[RT III, 24.03.2020, 8 — вступило в силу. 27.03.2020]

11. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание с 22:00 часов в заведениях общественного питания, в том числе ресторанах, кафе, барах. Ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание не распространяется на лиц, находящихся в заведениях общественного питания, с целью купить еду на вынос, или на лиц, оказывающих услугу доставки на дом.

[RT III, 24.03.2020, 8 — вступило в силу 27.03.2020]

2. Установленное в пунктах 1 и 3 ст. 31 ограничение не распространяется на сотрудников указанных учреждений.

[RT III, 24.03.2020, 8 — вступило в силу 27.03.2020]

3. Установленное в пункте 1 ограничение не распространяется на учреждения, где оказываются социальные услуги и услуги здравоохранения, а также услуга суповой кухни. Также ограничение не распространяется на учреждения, где предлагают продуктовую помощь, услуги социального обеспечения, услуги, предназначенные для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, и медицинские услуги и услуги реабилитации.