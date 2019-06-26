26.06.2019, 17:48

Дональд Трамп в следующем году посетит Эстонию?

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rus.delfi.ee
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Дональд Трамп в следующем году посетит Эстонию?
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Как стало известно Delfi, в 2020 в Эстонии пройдет Саммит "Трех морей". Возможно, что на мероприятие приедет и президент США Дональд Трамп, так как он принимал участие в саммите 2017 года.

Канцелярия президента подтвердила, что саммит действительно пройдет в Эстонии в следующем году. Обычно в мероприятии принимает участие представитель из США, но еще рано говорить, кто это будет в этот раз.

На саммите в прошлом году в Бухаресте Трамп не участвовал, как и в этом году в Любляне.

Как узнал Delfi, ведется активная работа, чтобы Дональд Трамп все же посетил Эстонию в следующем году.

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