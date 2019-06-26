Дональд Трамп в следующем году посетит Эстонию?

Как стало известно Delfi, в 2020 в Эстонии пройдет Саммит "Трех морей". Возможно, что на мероприятие приедет и президент США Дональд Трамп, так как он принимал участие в саммите 2017 года.
Канцелярия президента подтвердила, что саммит действительно пройдет в Эстонии в следующем году. Обычно в мероприятии принимает участие представитель из США, но еще рано говорить, кто это будет в этот раз.
На саммите в прошлом году в Бухаресте Трамп не участвовал, как и в этом году в Любляне.
Как узнал Delfi, ведется активная работа, чтобы Дональд Трамп все же посетил Эстонию в следующем году.
Уехавшую из РФ сотрудницу Нацгвардии США убили вместе с детьми
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
«Не ищи меня»: Мать убитой балерины об СМС от дочери