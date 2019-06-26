Дональд Трамп в следующем году посетит Эстонию?

Канцелярия президента подтвердила, что саммит действительно пройдет в Эстонии в следующем году. Обычно в мероприятии принимает участие представитель из США, но еще рано говорить, кто это будет в этот раз.

На саммите в прошлом году в Бухаресте Трамп не участвовал, как и в этом году в Любляне.

Как узнал Delfi, ведется активная работа, чтобы Дональд Трамп все же посетил Эстонию в следующем году.