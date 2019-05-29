29.05.2019, 20:59

Домогался ли директор библиотеки ТУ своей подчиненной? Выяснит суд. А, может, и нет

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
EST
Домогался ли директор библиотеки ТУ своей подчиненной? Выяснит суд. А, может, и нет
TEE ÄRA TEE: Naisalluv püüab tõestada, et tal polnud TÜ raamatukogu endise direktori Martin Hallikuga suhet, mehe advokaadid aga väidavad kohtus vastupidist.FOTO: Aldo Luud

Женщина, подавшая заявление в прокуратуру на своего начальника, директора Тартуского университета Мартина Халлика, понимает, что суд может и оправдать его, пишет Eesti Ekspress.

"То, что происходило, происходящее по большей в приватной обстановке, поэтому мы имеем дело ситуацией ”слово против слова””, — говорит Лийза Овийр, советник адвокатского бюро Марии Рохтметс-Мяги, которое представляет потерпевшего.

В августе 2018 августа заведующая отделом библиотеки Тартуского университета положила на стол проректора Кристьяна Вассли заявление об уходе. Она — женщина чуть за сорок, мать ребенка раннего подросткового возраста. Новую работу найти непросто. Вассли спросил женщину о причинах ухода и услышал самую неожиданную историю, какую когда-либо слышал в своей жизни.

Все началось 21 декабря позапрошлого года, во время новогоднего корпоративна работников библиотеки. Праздник проходил в стиле 80-х в бывшем здании Эстонского национального музея на улице Вески, где сразу несколько работниц ощутили на себе от Алллика ”внимание сексуального характера”.

Одной из женщин Халлик предложил проводить ее до дома, а по окончанию пути попытался поцеловать. Что было дальше — обнародованию не подлежит.

В июле состоялась поездка на конференцию во Францию. Женщина очень удивилась, когда нашла себя в списках участников, поскольку напрямую тема конференции к ее сфере деятельности не относилась. Вечером Халлик заявился к женщине в гостиничный номер, но то, что случилось между ними — обнародованию не подлежит.

Женщина надеялась, что после поездки Халлик оставит ее в покое, но уже через несколько дней мужчина пригласил коллегу к себе домой на ”совещание”. Женщина отказалась и написала заявление об уходе. Но руководство уволило самого Халлика, обвинив его в сексуальном домогательстве. Халлик с такой формулировкой не согласился и обратился в комиссию по трудовым спорам.

Женщина в свою очередь подала заявление в полицию и 3 октября в отношении Халлика было возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года комиссия постановила, что никакого сексуального притеснения не было и назначила Халлику компенсацию в размере 118 000 евро. Присяжный адвокат Леонид Толстов, представлявший в комиссии интересы Тартуского университета, опротестовал решение в суде. В конце ноября Лыунская окружная прокуратура предъявила Мартину Халлику подозрение, и в прошлую пятницу прокуратура направила уголовное дело в суд. Халлик обвиняется в сексуальном преступлении по двум эпизодам. Его судят по статье о принуждении к вступлению в половую связь против воли путем использования факта зависимости потерпевшего от обвиняемого.

Ходят слухи, что у этой женщины и Халлика были ”долгосрочные двусторонние обоюдные отношения” и что она просто хочет отомстить ему за разрыв. Сама потерпевшая категорически эти утверждения отрицает. Ее адвокат Мария Мяги-Рохтметс признает, что перед судом стоит сложная задача. Поскольку предъявление доказательств затруднено, то Халлик может избежать наказания. В случае же обвинительного приговора его может ждать до трех лет лишения свободы.

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