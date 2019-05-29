Домогался ли директор библиотеки ТУ своей подчиненной? Выяснит суд. А, может, и нет

"То, что происходило, происходящее по большей в приватной обстановке, поэтому мы имеем дело ситуацией ”слово против слова””, — говорит Лийза Овийр, советник адвокатского бюро Марии Рохтметс-Мяги, которое представляет потерпевшего.

В августе 2018 августа заведующая отделом библиотеки Тартуского университета положила на стол проректора Кристьяна Вассли заявление об уходе. Она — женщина чуть за сорок, мать ребенка раннего подросткового возраста. Новую работу найти непросто. Вассли спросил женщину о причинах ухода и услышал самую неожиданную историю, какую когда-либо слышал в своей жизни.

Все началось 21 декабря позапрошлого года, во время новогоднего корпоративна работников библиотеки. Праздник проходил в стиле 80-х в бывшем здании Эстонского национального музея на улице Вески, где сразу несколько работниц ощутили на себе от Алллика ”внимание сексуального характера”.

Одной из женщин Халлик предложил проводить ее до дома, а по окончанию пути попытался поцеловать. Что было дальше — обнародованию не подлежит.

В июле состоялась поездка на конференцию во Францию. Женщина очень удивилась, когда нашла себя в списках участников, поскольку напрямую тема конференции к ее сфере деятельности не относилась. Вечером Халлик заявился к женщине в гостиничный номер, но то, что случилось между ними — обнародованию не подлежит.