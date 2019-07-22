22.07.2019, 19:20

Домашним любимцам вход запрещен! Жильцов с животными видеть не хотят


rus.delfi.ee
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Kass Müstik
Kass MüstikFoto: Argo Ingver

Хозяевам животных сложно найти съемную квартиру, поскольку проживание с питомцами разрешается в очень немногих съемных квартирах – как показывает статистика портала Kinnisvara24, отметку «Домашние животные разрешены» можно найти только в одном проценте объявлений о сдаче в аренду.

По словам Лауры Таммеорг, руководителя отдела маркетинга Kinnisvara24.ee, съемные квартиры с отметкой «Домашние животные разрешены» в объявлении находят жильцов быстрее, потому что у многих есть собака, кошка или другой домашний питомец: «Спрос на съемные квартиры, в которых разрешено проживание с животными, очень высокий – каждый третий человек, находящийся в поиске съемного жилья, спрашивает у маклеров, можно ли поселиться в нем с домашним питомцем».

Однако животных рады видеть в очень немногих съемных квартирах. По данным Союза фирм недвижимости Эстонии, 60–80% владельцев не согласны сдавать свою недвижимость хозяевам домашних животных. Это подтверждает и статистика порталов – Kinnisvara24.ee является единственным порталом недвижимости в стране, на котором при размещении объявления можно поставить отметку о том, что проживание с домашними животными разрешено, но к настоящему моменту эта возможность используется только в 1,5% объявлений.

Всего на портале приблизительно 978 активных объявлений о сдаче в аренду, и только у 15 стоит отметка «Домашние животные разрешены». В большинстве объявлений информация о домашних питомцах отсутствует. Таммеорг добавила, что, если арендатор вызывает доверие, то иногда получается успешно договориться по поводу домашнего животного с теми хозяевами квартир, которые не поставили такую отметку в своем объявлении. «Если же владелец категорически против домашних животных, это обычно указывается в объявлении во избежание претензий в будущем».

Когда активность арендного рынка повышена, хозяевам домашних животных требуется больше времени, чтоб найти съемную квартиру или дом. Например, в августе и сентябре заключается множество арендных договоров со студентами, и, поскольку спрос высокий, в этот период предпочтение отдается арендаторам, у которых животных нет.

В периоды сниженного спроса конкурентное преимущество появляется у квартир, где разрешено проживание с домашними животными «Нередко бывает, что хозяевам питомцев приходится соглашаться на более высокую арендную плату, чтобы найти квартиру», – пояснила Таммеорг, добавив, что в качестве питомца обычно фигурирует собака или кошка, но все большее распространение получают домашние кролики, грызуны и экзотические небольшие животные. В отношении птиц, содержащихся в клетке, и аквариумных рыбок хозяева квартир, как правило, терпимее, поскольку не видят в них угрозы для своего имущества.

Большей гибкостью по отношению к домашним питомцам отличаются те хозяева квартир, у которых самих есть животные и убежденность, что хорошо воспитанный питомец не представляет опасности для их имущества. «Встречаются и такие владельцы недвижимости, которые не хотят сдавать жилье арендаторам с маленькими детьми, но о таком обычно не распространяются и в объявлении не пишут. Нельзя по умолчанию ожидать, что домашние животные или маленькие дети нанесут ущерб состоянию недвижимости, но такие истории случались, а у страха глаза велики. Причиной отказа сдавать жилье арендаторам с животными может быть и аллергия», – Таммеорг перечислила причины, по которым во множестве съемных квартир домашние питомцы не приветствуются.

«Впрочем, случаи серьезного повреждения имущества арендаторами в основном связаны с разгульными вечеринками или небрежностью, и куда реже – с домашними животными или детьми», – добавила Таммеорг. Для защиты своего имущества Лаура Таммеорг рекомендует зафиксировать состояние сдаваемой жилплощади и залоговую сумму на случай ее повреждения в договоре, а также заключить договор о страховании имущества.

ТОП

Поскольку спрос на съемные квартиры, где разрешается жить с животными, высокий, на портале Kinnisvara24 можно применить фильтр «Домашние животные разрешены» в поиске, и его использование предоставит конкурентное преимущество владельцам недвижимости. При помощи этого же фильтра потенциальный арендатор с домашним питомцем может сразу отобрать подходящие объявления. Точные параметры в объявлении способствуют прозрачности сделки между арендодателем и арендатором, поскольку жильцу не придется скрывать наличие животного, чтобы найти подходящее жилье.

Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond , 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.

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