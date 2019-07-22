Домашним любимцам вход запрещен! Жильцов с животными видеть не хотят

Когда активность арендного рынка повышена, хозяевам домашних животных требуется больше времени, чтоб найти съемную квартиру или дом. Например, в августе и сентябре заключается множество арендных договоров со студентами, и, поскольку спрос высокий, в этот период предпочтение отдается арендаторам, у которых животных нет.

В периоды сниженного спроса конкурентное преимущество появляется у квартир, где разрешено проживание с домашними животными «Нередко бывает, что хозяевам питомцев приходится соглашаться на более высокую арендную плату, чтобы найти квартиру», – пояснила Таммеорг, добавив, что в качестве питомца обычно фигурирует собака или кошка, но все большее распространение получают домашние кролики, грызуны и экзотические небольшие животные. В отношении птиц, содержащихся в клетке, и аквариумных рыбок хозяева квартир, как правило, терпимее, поскольку не видят в них угрозы для своего имущества.

Большей гибкостью по отношению к домашним питомцам отличаются те хозяева квартир, у которых самих есть животные и убежденность, что хорошо воспитанный питомец не представляет опасности для их имущества. «Встречаются и такие владельцы недвижимости, которые не хотят сдавать жилье арендаторам с маленькими детьми, но о таком обычно не распространяются и в объявлении не пишут. Нельзя по умолчанию ожидать, что домашние животные или маленькие дети нанесут ущерб состоянию недвижимости, но такие истории случались, а у страха глаза велики. Причиной отказа сдавать жилье арендаторам с животными может быть и аллергия», – Таммеорг перечислила причины, по которым во множестве съемных квартир домашние питомцы не приветствуются.

«Впрочем, случаи серьезного повреждения имущества арендаторами в основном связаны с разгульными вечеринками или небрежностью, и куда реже – с домашними животными или детьми», – добавила Таммеорг. Для защиты своего имущества Лаура Таммеорг рекомендует зафиксировать состояние сдаваемой жилплощади и залоговую сумму на случай ее повреждения в договоре, а также заключить договор о страховании имущества.

Поскольку спрос на съемные квартиры, где разрешается жить с животными, высокий, на портале Kinnisvara24 можно применить фильтр «Домашние животные разрешены» в поиске, и его использование предоставит конкурентное преимущество владельцам недвижимости. При помощи этого же фильтра потенциальный арендатор с домашним питомцем может сразу отобрать подходящие объявления. Точные параметры в объявлении способствуют прозрачности сделки между арендодателем и арендатором, поскольку жильцу не придется скрывать наличие животного, чтобы найти подходящее жилье.

Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.