Домашние роды закончились смертью ребенка. Полиция выясняла, виновата ли в этом мать(4)
Рожавшая дома женщина не встала на учет по беременности и не заказала на роды акушерку, пишет Eesti Ekspress.
Рожавшая дома женщина не встала на учет по беременности и не заказала на роды акушерку, пишет Eesti Ekspress.
Прошлой весной Центр тревоги получил вызов на домашние роды. У живущей в Таллинне, ранее дважды рожавшей дома женщины начались роды. К сожалению, женщина не смогла справиться в одиночку и нуждалась в помощи.
Скорая помощь выехала на место и отвезла женщину в Пельгулиннаский роддом (Ляэне-Таллиннская центральная больница). По прибытии в больницу у плода еще было сердцебиение, но несмотря на незамедлительное вмешательство врачей они уже не смогли спасти жизнь ребенка — малыш родился без признаков жизни. Ребенок задохнулся, потому что из-за поперечного положения вовремя не вышел из утробы матери. Ребенок родился в срок, других нарушений здоровья врачи у него не обнаружили.
Представитель больницы подал в полицию сообщение о преступлении, потому что было подозрение, что мать своей небрежностью причинила смерть ребенку. Выяснилось, что женщина не встала на учет по беременности и не заказала на роды акушерку. Если бы она это сделала, то при помощи ультразвука узнала бы, что ей ни в коем случае нельзя было рожать дома — плод был в животе в поперечном положении, и в таком случае невозможно родить естественным путем, тем более дома. В таком случае нужно кесарево сечение.
Если бы мать все это знала, она бы не поставила жизнь своего ребенка под угрозу.
Полиция завела уголовное дело по статье 117, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности.
Пресс-секретарь Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба говорит, что случай был для персонала больницы эмоционально очень тяжелым. Прежде всего потому, что его можно было бы предотвратить.
По словам заведующей родильным отделением Яны Клеменцов, в этом случае очень четко обозначилось, почему беременная должна встать на учет — чтобы обеспечить безопасное течение беременности, а также безопасные роды.
"Эстонские больницы среди лучших в мире как по показателям дородового наблюдения, так и по показателям родов. В этом важная роль и у дородового наблюдения беременности. Оно помогает обнаружить возможные риски, с которыми врач и акушерка должны считаться при наблюдении за течением беременности, а также при родах, будь это проблема со здоровьем у матери или ребенка, положение плода в утробе или т.п.", — пояснила Клеменцов.
Если эти правила выполнены, то гинекологи на самом деле признают право женщины выбирать способ и место родов. Все-таки советуют в качестве самого безопасного места родов больницу.
"Большая часть родов протекает в пределах физиологической нормы и не нуждается во вмешательстве и в больнице. В то же время в больнице обеспечена возможность быстро оказать качественную помощь как матери, так и малышу, если в этом возникнет нужда. Зачастую это ситуации, где действовать нужно сразу, потому что каждая минута на счету и в случае опоздания последствия могут быть трагическими", — сообщает Клеменцов.
По словам заведующей акушерской службой Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, нельзя рожать дома женщине, которая не встала на учет. "Учитывая имеющиеся в правовых актах и руководствах условия, роженице, чья беременность не наблюдалась и риски акушерской помощи не оценивались, нельзя планировать роды дома".
По словам Арусаар, это на самом деле дыра в законе, потому что за неудачное завершение запланированных домашних родов без акушерской помощи сейчас напрямую никто не отвечает.
По словам врачей, следует все-таки различать два типа домашних родов — это незапланированные домашние роды, где роды начинаются так быстро, что женщина не успевает в больницу, и запланированные домашние роды. При запланированных домашних родах может помогать лицензированная акушерка, у которой есть опыт практической работы акушерской помощи, это означает, что в течение последних пяти лет она приняла 150 родов или у нее есть соответствующий этому уровень профессиональной квалификации. Также у нее нее должно быть пройдено теоретическое и практическое обучение оживлению новорожденного и взрослого.
Ни один закон не запрещает рожать в одиночку. В Эстонии условия домашних родов регулируют постановление министра социальных дел и руководство Эстонского общества акушеров для оказания акушерской помощи при запланированных домашних родах.
"В общем сейчас очень редки случаи, когда беременная не встает на учет", — отмечает Арусаар. Врачи с таким ситуациями сталкиваются не так уж часто. Свою роль тут играет и государство, потому что если у женщины раньше и не было медицинской страховки, то встав на учет по беременности, она может ее оформить.
Руководившая уголовным делом окружной прокурор Леа Пяхкель в марте этого года прекратила делопроизводство, все-таки не предъявив никому ни подозрения, ни обвинения. С потерявшей ребенка матерью прокурору даже не пришлось разговаривать, потому что предъявить ей было совершенно нечего — по закону женщина не обязана ни вставать на учет по беременности, ни рожать в больнице.
Пяхкель объясняет, что по теории уголовного права ответственность матери начинается с началом жизни, то есть с началом родов. "Поскольку мать вызвала скорую помощь сразу, когда поняла, что родовая деятельность не протекает нормально, по уголовному праву матери было невозможно ничего предъявить", — пояснила прокурор.
По оценке врачей, тема нуждается в более широком обсуждении и, возможно, также в изменении закона. Вне зависимости от продолжительности беременности в Эстонии считается живорождением каждое рождение, когда рождается плод с признаками жизни.
Статьи 125-132 Пенитенциарного кодекса связаны с правами плода, но там нет ни слова о том, что женщина, забеременев, должна идти к врачу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Пресс-секретарь Мишустина раскрыл правду о его состоянии
Зачем опытные автовладельцы просверливают дырочку в глушителе
COVIDы на турсезон: что ждет Абхазию