Домашние роды закончились смертью ребенка. Полиция выясняла, виновата ли в этом мать

Прошлой весной Центр тревоги получил вызов на домашние роды. У живущей в Таллинне, ранее дважды рожавшей дома женщины начались роды. К сожалению, женщина не смогла справиться в одиночку и нуждалась в помощи.

Скорая помощь выехала на место и отвезла женщину в Пельгулиннаский роддом (Ляэне-Таллиннская центральная больница). По прибытии в больницу у плода еще было сердцебиение, но несмотря на незамедлительное вмешательство врачей они уже не смогли спасти жизнь ребенка — малыш родился без признаков жизни. Ребенок задохнулся, потому что из-за поперечного положения вовремя не вышел из утробы матери. Ребенок родился в срок, других нарушений здоровья врачи у него не обнаружили.

Представитель больницы подал в полицию сообщение о преступлении, потому что было подозрение, что мать своей небрежностью причинила смерть ребенку. Выяснилось, что женщина не встала на учет по беременности и не заказала на роды акушерку. Если бы она это сделала, то при помощи ультразвука узнала бы, что ей ни в коем случае нельзя было рожать дома — плод был в животе в поперечном положении, и в таком случае невозможно родить естественным путем, тем более дома. В таком случае нужно кесарево сечение.

Если бы мать все это знала, она бы не поставила жизнь своего ребенка под угрозу.

Полиция завела уголовное дело по статье 117, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности.

Пресс-секретарь Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба говорит, что случай был для персонала больницы эмоционально очень тяжелым. Прежде всего потому, что его можно было бы предотвратить.

По словам заведующей родильным отделением Яны Клеменцов, в этом случае очень четко обозначилось, почему беременная должна встать на учет — чтобы обеспечить безопасное течение беременности, а также безопасные роды.

"Эстонские больницы среди лучших в мире как по показателям дородового наблюдения, так и по показателям родов. В этом важная роль и у дородового наблюдения беременности. Оно помогает обнаружить возможные риски, с которыми врач и акушерка должны считаться при наблюдении за течением беременности, а также при родах, будь это проблема со здоровьем у матери или ребенка, положение плода в утробе или т.п.", — пояснила Клеменцов.