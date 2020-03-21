Домашнее обучение — не для встреч с друзьями в общественных местах! Полиция занялась болтающимися на улицах детьми

Детям объясняют, почему в свете нынешней эпидемиологической ситуации опасно находиться в общественных местах. В некоторых случаях информируются и родители, чьи дети бесцельно болтаются в компаниях на улице.
К этой работе подключены также партнеры - столичная Муниципальная полиция, сотрудники молодежных центров.
Все они призывают родителей: будьте в курсе, чем занимаются ваши дети - как днем, так и ночью. В целях сохранения здоровья надо минимально ограничить контакты с другими людьми.
Самой молодежи полиция напоминает: дистанционное обучение предназначено для того, чтобы учиться дома, это не время для прогулок в общественных местах. Коронавирус быстро распространяется при групповом общении, его очень легко принести домой, заразить родителей, а также бабушек-дедушек. Берегите свое здоровье и благополучие ваших родственников!
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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