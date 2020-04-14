14.04.2020, 20:14

ДОМА СПАСАЕШЬ ЖИЗНИ | Заведующий центра экстренной медицины: нужно доверять врачам, иначе нас накроет поистине тяжелый кризис

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Заведующий центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак просит людей не питать иллюзий относительно того, что болезнь их не затронет и что эпидемия находится под контролем.

”Смотрите — достаточно здесь одного-двух распространителей и будет взрыв. Особенность этого коронавируса (по сравнению с гриппом, который тоже сильный вирус и приводит к смертельной пневмонии) как раз в том, что при коэффициенте в 2,2 за неделю заражается огромное количество людей”, — отмечает он.

”Может, многим кажется, что с ними такого не случится. Но я предупреждаю заранее, что нужно доверять медикам и врачам, соблюдать все рекомендации, которые сейчас дают врачи и медики. Если их не соблюдать, то я, со своего поста в ЭМО, скажу, что нас накроет поистине тяжелый кризис”, — предупреждает доктор.

Северо-Эстонская региональная больница запустила кампанию #домаспасаешьжизни, в рамках которой Delfi будет публиковать серию видео с врачами, медсестрами и руководителями отделений, которые расскажут об эпидемии коронавируса с профессиональной и личной точек зрения.

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Они обращаются ко всем людям с просьбой оставаться дома и беречь своих близких, но делать это на расстоянии.

Кампания была создана при сотрудничестве креативного агентства Tank, в съемочную группу входят режиссеры Таави Арус и Мадис Лигема, а медиа-партнерами являются Delfi и JCDecaux Eesti.

Чтобы не сводить самоотверженную работу медиков к нулю, от всех эстоноземельцев по-прежнему требуется терпение, следовать правилам и ни в коем случае не недооценивать опасность. Оставайся дома — так спасаешь жизни!

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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