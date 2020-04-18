ДОМА СПАСАЕШЬ ЖИЗНИ | Врач травмпункта Анна: надеемся, что у нас не начнется такая страшная волна, как в Италии и Испании

"У нас много персонала старше 60. Для них это очень опасно, но они все равно работают, не уходят на больничный. Сейчас у нас максимально мобилизован весь персонал", — рассказывает Анна.
"Надеемся, что справимся. И надеемся, что у нас не начнется такая страшная волна, как в Италии и Испании. Вчера я ехала домой и видела, что на улицах полно народа. Так не должно быть. Я бы с удовольствием была бы дома — но, к сожалению, не могу. И я прошу всех — пожалуйста, оставайтесь дома!" — призывает она.
Северо-Эстонская региональная больница запустила кампанию #домаспасаешьжизни, в рамках которой Delfi публикует серию видео с врачами, медсестрами и руководителями отделений, которые рассказывают об эпидемии коронавируса с профессиональной и личной точек зрения.
Они обращаются ко всем людям с просьбой оставаться дома и беречь своих близких, но делать это на расстоянии.
Кампания была создана при сотрудничестве креативного агентства Tank, в съемочную группу входят режиссеры Таави Арус и Мадис Лигема, а медиа-партнерами являются Delfi и JCDecaux Eesti.
Чтобы не сводить самоотверженную работу медиков к нулю, от всех эстоноземельцев по-прежнему требуется терпение, следовать правилам и ни в коем случае не недооценивать опасность. Оставайся дома — так спасаешь жизни!
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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