ДОМА СПАСАЕШЬ ЖИЗНИ | "Нельзя недооценивать эту болезнь". Кардиологу пришлось временно съехать от семьи

Кардиолог просит людей серьезно относится к коронавирусу, ведь таким образом мы сможем выиграть время, чтобы больше узнать о болезни и способах борьбы с ней.

"Будет ли когда-нибудь изобретена вакцина? Можно ли получить общественный иммунитет от этого вируса или нет? Единственная страна, которая с этим пока что, по крайней мере согласно данным, эффективно справилась — это Китай, где были приняты очень строгие меры для того, чтобы действительно подавить болезнь", — говорит Лотман.

Он добавил, что пока мы действительно мало что знаем о болезни, поэтому надо вести себя таким образом, чтобы максимально сократить риск заражения других людей.

Северо-Эстонская региональная больница запустила кампанию #домаспасаешьжизни, в рамках которой Delfi будет публиковать серию видео с врачами, медсестрами и руководителями отделений, которые расскажут об эпидемии коронавируса с профессиональной и личной точек зрения.

Они обращаются ко всем людям с просьбой оставаться дома и беречь своих близких, но делать это на расстоянии.

Кампания была создана при сотрудничестве креативного агентства Tank, в съемочную группу входят режиссеры Таави Арус и Мадис Лигема, а медиа-партнерами являются Delfi и JCDecaux Eesti.

Чтобы не сводить самоотверженную работу медиков к нулю, от всех эстоноземельцев по-прежнему требуется терпение, следовать правилам и ни в коем случае не недооценивать опасность. Оставайся дома — так спасаешь жизни!

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!