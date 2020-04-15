ДОМА СПАСАЕШЬ ЖИЗНИ | Эстонский врач с афганским опытом: дома важно не валяться, а действовать по заведенному распорядку

"Разумеется, в этой кризисной ситуации тяжело и сложно всем. Я сам полгода пробыл в Афганистане и много занимался такими вещами", — говорит Реммельгас.

"Нужно создать для себя домашнюю рутину, нельзя просто так сидеть дома — нужно просыпаться, заниматься делами. Хорошо каждый день делать одно и то же — всем вместе обедать, ужинать, делать что-нибудь… Сделать расписание на день — когда учиться, когда работать. Если создать такую рутину, это очень хорошо психологически", — советует медик.

"В регулировании кризиса важнее всего наличие плана. Если у нас нет плана, то мы не знаем, как действовать. Во-вторых, во время кризиса мы должны быть готовы реагировать на самые худшие ситуации. В-третьих, у нас должны быть обученные люди, которые умеют управлять кризисом", — перечислил слагаемые успеха врач Северо-Эстонской региональной больницы .

Северо-Эстонская региональная больница запустила кампанию #домаспасаешьжизни, в рамках которой Delfi публикует серию видео с врачами, медсестрами и руководителями отделений, которые рассказывают об эпидемии коронавируса с профессиональной и личной точек зрения.

Они обращаются ко всем людям с просьбой оставаться дома и беречь своих близких, но делать это на расстоянии.

Кампания была создана при сотрудничестве креативного агентства Tank, в съемочную группу входят режиссеры Таави Арус и Мадис Лигема, а медиа-партнерами являются Delfi и JCDecaux Eesti.

Чтобы не сводить самоотверженную работу медиков к нулю, от всех эстоноземельцев по-прежнему требуется терпение, следовать правилам и ни в коем случае не недооценивать опасность. Оставайся дома — так спасаешь жизни!

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!