31.03.2020, 19:40

Дома по уходу получили "критически важные" указания для борьбы с эпидемией


Тармо Вахтер, Eesti Ekspress
EST
Дома по уходу получили "критически важные" указания для борьбы с эпидемией
Shutterstock

Что будет происходить в доме по уходу, если там обнаружат зараженного коронавирусом? Eesti Ekspress знакомит с последней информацией из Департамента здоровья.

Вечером в понедельник, 30 марта, в 20.35 Департамент социального страхования (Sotsiaalkindlustusamet — SKA) направил во все дома по уходу более строгие правила по борьбе с распространением коронавируса.

По мнению SKA, следование дополнительным требованиям "критически важно для противодействию распространения вируса".

Составленное Департаментом здоровья руководство предусматривает при подозрении на коронавирус COVID-19 следующие меры.

- Тестируются прежде всего имеющие острые симптомы респираторных заболеваний (температура, сухой кашель, затруднения с дыханием) жители дома по уходу, а также работники, которые находятся в прямом контакте с клиентами.

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- Все жители и работники учреждения разделяются на две группы.

- Группу "Чистые" составляют здоровые и имеющие отрицательный результат анализа на коронавирус люди.

- Группу COVID составляют люди с симптомами коронавируса или инфицированные жители и персонал, которым не требуется госпитализация. Сюда же входят и те люди, которые выздоровели.

- Исходя из типа попечительского учреждения, настоятельно рекомендуется изолировать целиком отделение или этаж.

- Зараженных жителей по возможности должен обслуживать только один человек, одетый в защитную одежду.

- В комнате зараженного надо по возможности установить телевизор или радиоприемник, чтобы "он мог заполнить свое время".

- В группе COVID питание организуется только в комнатах.

- Работников по уходу нельзя переводить из одной в группы в другую до выздоровления последнего больного.

- В целях предотвращения распространения заразы персоналу дома нельзя ходить на работу в какое-либо другое учреждение.

- Если в доме по уходу возникла нехватка персонала, нужно брать на работу только людей, чьи анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

- В домах по уходу надо ввести ежедневную проверку здоровья с обязательным измерением температуры. По возможности следует избегать использования обычных градусников и пользоваться бесконтактным термометром. Все результаты нужно заносить с базу данных или записывать в книгу.

- Перемещение жильцов по комнатам и отделениям запрещено.

- Вся совместная деятельность в доме по уходу должна быть отменена.

- При изоляции жителей с психиатрическим диагнозом нужно гарантировать в доме по уходу общую безопасность.

Подробнее с требованиями Департамента здоровья можно ознакомиться здесь.

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