Дома по уходу получили "критически важные" указания для борьбы с эпидемией
Что будет происходить в доме по уходу, если там обнаружат зараженного коронавирусом? Eesti Ekspress знакомит с последней информацией из Департамента здоровья.
Что будет происходить в доме по уходу, если там обнаружат зараженного коронавирусом? Eesti Ekspress знакомит с последней информацией из Департамента здоровья.
Вечером в понедельник, 30 марта, в 20.35 Департамент социального страхования (Sotsiaalkindlustusamet — SKA) направил во все дома по уходу более строгие правила по борьбе с распространением коронавируса.
По мнению SKA, следование дополнительным требованиям "критически важно для противодействию распространения вируса".
Составленное Департаментом здоровья руководство предусматривает при подозрении на коронавирус COVID-19 следующие меры.
- Тестируются прежде всего имеющие острые симптомы респираторных заболеваний (температура, сухой кашель, затруднения с дыханием) жители дома по уходу, а также работники, которые находятся в прямом контакте с клиентами.
- Все жители и работники учреждения разделяются на две группы.
- Группу "Чистые" составляют здоровые и имеющие отрицательный результат анализа на коронавирус люди.
- Группу COVID составляют люди с симптомами коронавируса или инфицированные жители и персонал, которым не требуется госпитализация. Сюда же входят и те люди, которые выздоровели.
- Исходя из типа попечительского учреждения, настоятельно рекомендуется изолировать целиком отделение или этаж.
- Зараженных жителей по возможности должен обслуживать только один человек, одетый в защитную одежду.
- В комнате зараженного надо по возможности установить телевизор или радиоприемник, чтобы "он мог заполнить свое время".
- В группе COVID питание организуется только в комнатах.
- Работников по уходу нельзя переводить из одной в группы в другую до выздоровления последнего больного.
- В целях предотвращения распространения заразы персоналу дома нельзя ходить на работу в какое-либо другое учреждение.
- Если в доме по уходу возникла нехватка персонала, нужно брать на работу только людей, чьи анализы на коронавирус дали отрицательный результат.
- В домах по уходу надо ввести ежедневную проверку здоровья с обязательным измерением температуры. По возможности следует избегать использования обычных градусников и пользоваться бесконтактным термометром. Все результаты нужно заносить с базу данных или записывать в книгу.
- Перемещение жильцов по комнатам и отделениям запрещено.
- Вся совместная деятельность в доме по уходу должна быть отменена.
- При изоляции жителей с психиатрическим диагнозом нужно гарантировать в доме по уходу общую безопасность.
Подробнее с требованиями Департамента здоровья можно ознакомиться здесь.
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