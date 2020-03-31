Дома по уходу получили "критически важные" указания для борьбы с эпидемией

Вечером в понедельник, 30 марта, в 20.35 Департамент социального страхования (Sotsiaalkindlustusamet — SKA) направил во все дома по уходу более строгие правила по борьбе с распространением коронавируса.

По мнению SKA, следование дополнительным требованиям "критически важно для противодействию распространения вируса".

Составленное Департаментом здоровья руководство предусматривает при подозрении на коронавирус COVID-19 следующие меры.

- Тестируются прежде всего имеющие острые симптомы респираторных заболеваний (температура, сухой кашель, затруднения с дыханием) жители дома по уходу, а также работники, которые находятся в прямом контакте с клиентами.

- Все жители и работники учреждения разделяются на две группы.

- Группу "Чистые" составляют здоровые и имеющие отрицательный результат анализа на коронавирус люди.

- Группу COVID составляют люди с симптомами коронавируса или инфицированные жители и персонал, которым не требуется госпитализация. Сюда же входят и те люди, которые выздоровели.

- Исходя из типа попечительского учреждения, настоятельно рекомендуется изолировать целиком отделение или этаж.

- Зараженных жителей по возможности должен обслуживать только один человек, одетый в защитную одежду.

- В комнате зараженного надо по возможности установить телевизор или радиоприемник, чтобы "он мог заполнить свое время".

- В группе COVID питание организуется только в комнатах.