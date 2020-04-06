Дом Стенбока: наступают решающие недели в борьбе со сдерживанием распространения коронавируса. Оставайтесь дома!

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, государство запустило социальную кампанию "Выходишь на улицу — распространяешь вирус. Оставайся дома!", призванную предотвратить непреднамеренное распространение жителями коронавируса, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Следующие две недели имеют критическое значение для сдерживания распространения коронавируса, и важно строго соблюдать требования, установленные для предотвращения распространения вируса", — сказал директор правительственных коммуникаций Урмас Сеавер.

По его словам, общим посланием информационной кампании является призыв оставаться дома, поскольку, по мнению ученых, сокращение числа близких контактов уже помогло ограничить распространение коронавируса.

Кампания предоставляет жителям три основных принципа борьбы с распространением вируса: оставаться дома, избегать тесных контактов и соблюдать правила гигиены.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!